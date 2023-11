Az eseményen horgászegyesületek képviselői, versenyszervezők és horgászturizmussal foglalkozó szakemberek is részt vettek.

Szári Zsolt a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit (BHN) Zrt. vezérigazgatója az eseményen a Balatont érintő aktuális teóriákról tartott előadást. Kiemelte, a szóbeszédekkel ellentétben nem azért döglenek a pontyok a tóban, mert bojlis versenyeket rendeznek. Az elhullást vírusos megbetegedések okozzák. Nagy Gábor a (BHN) Zrt. horgászati ágazatvezetője a törpeharcsa gyérítési tapasztalatokról mesélt az érdeklődőknek. Hangsúlyozta, különféle módszerekkel már 2018 óta próbálják visszaszorítani a harcsaállományt. Ehhez varsát, dobóhálót, elektromos halászgépet is használnak, de a merítőszákos módszer is hatékony. Utóbbira a pecásokat is biztatják. A konferencián elhangzott előadásokat a halgazdaság médiafelületén vissza lehet nézni.