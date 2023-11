A kocsit az elmúlt években is polgárőrautóként használták Bodrogon. Kurucz Gábor, Várda polgármestere lapunknak elmondta, a 11 éves, 228 ezer kilométert futott járműnek továbbra is a rendőrség a tulajdonosa, az egyesület csak az üzembetartó.

– Nagy szükségünk volt már az autóra, mert aki az elmúlt pár hónapban részt vett a járőrözésben, az a saját kocsiját használta – mondta Kurucz Gábor. – Az autó egyelőre még nincs szolgálatban, mert ki kell takarítani és át kell nézni műszakilag, de jövő héten hétfőn már használhatják a polgárőrök. Jelenleg csaknem negyven tagja van az idén tavasszal alakult egyesületnek. Ezenkívül a faluban lakó kettő rendőr is segíti a polgárőrök munkáját, alkalmanként pedig közösen látnak el szolgálatot a faluban – tette hozzá Várda polgármestere.

Kurucz Gábor arról is beszélt, hogy a településen nagyon jó a közbiztonság, csak néhány besurranásos lopás fordult elő a faluban korábban. – Jövőre kiépítjük majd a kamerarendszert is, hogy még nagyobb biztonságban éljenek a helyiek – tette hozzá a polgármester.