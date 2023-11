A mikorindul.hu webcímen az állomásokhoz tartozó aloldalak könnyen megjegyezhetők (pl. mikorindul.hu/déli vagy mikorindul.hu/siófok), így bárki, bármikor a jelenleginél gyorsabban, kényelmesebben, akár az állomástól távol is hozzáférhet az őt érintő, érdeklő aktuális közlekedési információhoz. Az egyedi domainnek köszönhetően már országszerte minden állomáson elérhetővé váltak a menetrendi adatok. Ehhez nem kell az állomáson tartózkodni, hiszen akár otthon, munkahelyen, vagy útközben vonaton, buszon, villamoson, de akár az utcán is gyorsan meg lehet nyitni a mikorindul.hu valamely aloldalát a böngészőben. Az okoskészülékeken, számítógépeken bármilyen kiegészítő vagy applikáció letöltése nélkül is ellenőrizni tudják az utasaink a járatok menetrendjét, esetleges késését, vagy nagyobb forgalmi akadály, üzemzavar esetén alternatív útvonalat választhatnak. Például nem kell kisétálniuk a vasútállomáshoz, ha a menetrend szerinti busz, hév, villamos vagy a pótlóbusz megállója közelebb van.

A lajosmizsein kívül az összes budapesti elővárosi vonal forgalmasabb állomásain és megállóhelyein megtalálhatók már azok a plakátok, amelyeken QR kódok teszik egyszerűbbé az adott állomás utastájékoztatási információinak – fent említett – webes elérését. Ezekről az úgynevezett QR kódot kell beolvasni az okostelefonok kamerájával, a készülék ezt követően az adott pályaudvar utastájékoztatási felületére navigálja a felhasználót. A QR kódok kihelyezésével az utasok saját okostelefonja válik az indulási kijelzővé. Már hetente több ezerszer tekintik meg ily módon az állomási közlekedési információkat. A budapesti főpályaudvarok esetében az utazók fele arányban nyitják meg a magyar vagy az angol nyelvű felületet.

Az utasoknak érdemes a böngészőben kedvencként elmenteni azon állomások, megállóhelyek linkjét, ahol saját maguk gyakrabban megfordulnak, de akár az okostelefonok kezdőképernyőjére is kihelyezhetők ikonok a közvetlen eléréshez.

Fotó: Mészáros Annarózsa

A közelmúltban a MÁV és MÁV-START több olyan rendszerfejlesztést is bevezetett, melyek segítségével online rendszereiken a tervezett menetrendi adatokon túl már a késéssel korrigált menetrendi idők, valós idejű, frissített érkezési-indulási vágányszámok, a vonatforgalmat befolyásoló rendkívüli helyzetek során pedig az állomások oldalaihoz egyedi tájékoztató üzenetek is megjeleníthetők. Mostanra mintegy 1300 vasútállomás, illetve megállóhely esetén jelennek majd meg online is a menetrendi adatok és a rendkívüli információk.

Közel 150 állomás esetében pedig az aktuális, tényleges indulási vágányszámokat is meg lehet tekinteni. Érdemes tudni, hogy az online felületen zöld színnel jelennek meg a vágányszámok abban az esetben, ha biztosan a tervezett vágányról indul a vonat, piros színnel pedig akkor, ha a jelzett vágányszám nem egyezik meg az előre tervezettel. Amennyiben fekete színnel jelenik meg a vágányszám, akkor az utasok a megszokott módon, az állomási tájékoztatófelületek alapján informálódhatnak a vonat indulási vagy érkezési helyéről. Természetesen az utasok az ELVIRA, illetve és a MÁV app utazástervező és jegyváltási felületeken is ugyanazon indulási vágányt láthatják.

A tervek szerint a vasúttársaság a fejlesztést, a QR kódok kihelyezését fokozatosan kiterjeszti a kevésbé forgalmas regionális állomásokra, megállóhelyekre is, ahol jelenleg semmilyen digitális kijelző sincs kihelyezve.

A Balatonra tömegközlekedéssel is eljuthatsz! Nézd meg menetrendi keresőnket!

Forrás: mav.hu

Nyitókép: mav.hu