Viszonylag messze van még karácsony, de az előrelátó ajándékvadászok már megkezdték a felkészülést. Ez abból is látszik, hogy egyre több idő telik el rendelés és kiszállítás között, a szokottnál többet kell várnunk mostanában a futárra. Nyilvánvalóan tart még a fekete pénteken megrendelt termékek kiszállítása is, de nem tartom valószínűnek, hogy a karácsony közeledtével rövidülne a szállítási idő.

A korábbi évek tapasztalata alapján inkább az feltételezhető, hogy aki még csak ezután fog neki az online ajándékbeszerzésnek, az aggódhat, hogy vajon időben megkapja-e. Azzal sem árt igyekezni, ha mi küldenénk szeretteinknek ajándékot és a címzésre is fontos odafigyelni, hogy megérkezzen. Ahogy arra is, hogy kint legyen a nevünk a postaládán, kaputelefonon.

Ha sérült a csomag, nem szabad magunkban tartani kifogásunkat, jelezzük azt a futárnak, biztat a hatóság. Akkor is be kell jelenteni, ha ez csak felbontás után derül ki, három napunk van erre a kézbesítés napjától számítva. Azt kevesen tudják, hogy élelmiszert küldeni meglehetős szerencsejáték, hiszen a szolgáltatók nem garantálják a karácsonyi bejglik kiszállítását időben. S azt sem árt tudnunk, mielőtt csomagot adunk fel, hogy sok szolgáltató nem vállalja törékeny holmi kiszállítását. Úgyhogy hiába írjuk rá a dobozra nagybetűkkel és tíz felkiáltójellel, akkor sem kap csomagunk különleges bánásmódot.