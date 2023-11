– Áruházláncunk most a 65 év felettieknek szeretne többet adni, akik november 27 és december 3 között így tovább csökkenthetik az élelmiszerre fordított kiadásaikat – közölte Tőzsér Judit, a Lidl kommunikációs vezetője.

– A magyar lakosság ötöde 65 év feletti, nekik szeretnénk valódi árelőnyt biztosítani, hogy könnyebben elérhetővé váljon számukra a fontos friss zöldség és gyümölcs, s jóval kedvezőbb áron tudják megvásárolni a népszerű saját márkás, magyar beszállítóktól származó Hazánk Kincsei száraztésztákat.

Egy kaposvári háztartási áruházban szerdánként 10 százalék kedvezményt adnak az időseknek, egy másik nagy áruházlánc pedig tavaly áprilistól keddenként ad öt százalék kedvezményt a nyugdíjasoknak. – Sok idős él a lehetősséggel, akik hamar hozzáigazították a vásárlási szokásaikat – tájékoztatott a Tesco.

Gulyás Árpád, a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara (SKIK) alelnöke, a Csurgó Coop Zrt. vezérigazgatója azt mondta: mindig az adott cég üzletpolitikája határozza meg, hogy miként próbálják szélesíteni a törzsvásárlói kört. Kiemelte: karácsony előtt feltehetően további áruházakban hirdetnek akciót, a most bejelentett engedmény újabb pluszlehetőséget jelent a hazai nyugdíjasoknak.

Ők az adventi időszakban is a bevált menetrend szerint folytatják a munkát. A csurgói kereskedelmi zrt.-nél, – ahol nyolc településen kilenc üzletet működtet, 13 munkatársat alkalmaz és a 2023-as bevételi előreláthatóan eléri a 310 millió forintot –, nem terveznek nyugdíjasakciót.

Stikel János, a nyugdíjasok szervezetei somogyi szövetségének elnöke hangsúlyozta: biztos, hogy az új akció iránt nagy lesz az érdeklődés Somogyban. Térségünkben sok a kisnyugdíjas, akik átlag alatti nyugdíjból élnek, s nekik a tíz százalékos engedmény is számít. Több olyan idős embert ismer, akik az áruházi prospektusokat böngészik és az alapján tervezik meg a bevásárlási útvonalat, hogy melyik üzletben van leárazás. – Somogyban közel 80 ezer nyugdíjas él, nagyjából 80 százalékuk öregségi nyugdíjas – hangsúlyozta az elnök.



Bognár József patalomi nyugdíjas: Odafigyelünk az akciókra, gyakran ez befolyásolja a bevásárlást. Hetente általában egyszer jövünk a nagyáruházba és igyekszünk kihasználni az engedményt, amit épp akkor látunk a boltban. Most csirkecombot és az unokának csokoládét veszünk. Be kell osztani a nyugdíjat, ehhez segítséget jelent az élelmiszer-akció.



Vámos Márta kaposszerdahelyi nyugdíjas: – Hallottam az új kedvezményekről, nyilván érdemes olyan helyen megvenni az élelmiszereket, ahol a szokásosnál is alacsonyabb az ára. A mobilalkalmazások is jelzik az árleszállítást, most tejet, kenyeret, felvágottat és húst akarunk vásárolni és az ünnepi felkészülést átgondoltan, időben szeretnénk megoldani.



Kálmán János jutai nyugdíjas: Sok kicsi sokra megy, vagyis ha valaki rendszeresen igénybe veszi az árleszállítást, komolyabb összeget is megspórolhat. Lehetőség szerint az akciós napokat mi sem hagyjuk ki az áruházban, van értelme, különösen ezekben a hetekben, az ünnepek előtt jó figyelni a költségekre, mivel ilyenkor általában nő a családok kiadása.



A legkisebb is számít. Minden akcióra nyitottak a magyar nyugdíjasok

Fotók: Lang Róbert, Muzslay Péter