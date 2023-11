Meglennék nélkülük. Főleg, hogy évről évre megjelennek nálunk. Hol a ház utca vagy udvar felőli részén bújnak elő, hol a nappaliban, vagy – mint legutóbb – a hálóban. Először csak néhány röppent fel a függönyre, majd egyre több, végül szinte fürtökben hirdették: mi is Isten teremtményei vagyunk. Tudom én ezt, de jobb, ha nem így adják tudtunkra. Úgy tűnik, szimpatikus nekik a küszöb alatti vájat vagy a parkettaszegély mögötti sáv. Meg a sublót is, amely mögül előtörtek. Mindegy, de legalább megvan a fészkük, és elkezdhettük az irtási akciót. Felbukkanásukkal okoztak ugyan némi ribilliót, de a legéletképesebbeknek is már csak tetemeik jelezték néhány óra múlva: egykor e világ lakói voltak. Úgy, mint mi, hiszen mindnyájan átutazók vagyunk e földön, és járjuk életünk keresztútját…

A hangyainvázió mindig ad feladatot, mint ahogy éveken át a darázsirtásra is fel kellett készülnünk. Szúnyogháló ide vagy oda, két termetes példány mindig megjelent az ablak körül nyárelőn. Redőnytokból vagy sarokbéli lyukból jöttek-e elő, nem tudni. Abban meg csak bízhattunk: nem a tengernyi könyv mögött volt a fészkük. Szerencsére jelenlétük ma már emlék, ám kinn, a teraszon azért rendre próbálnának kóstolgatni minket. Nem engedjük, mint ahogy a méheket is csak addig szíveljük köröttünk, míg a petúnia kelyhében mélyen megmártóznak. A kabócák koncertjéhez, harkályok szapora kopogásához, cinegeszóhoz, rigófüttyhöz, szajkóvijjogáshoz, denevérpáros szürkületi táncához ugyancsak hozzászoktunk már, a szomszéd kutyájának éjjeli ugatásához viszont soha nem fogunk.

A cickányok attrakciójához sem. Ősszel több-kevesebb sikerrel próbáljuk csapdába csalni őket, hiszen ellenkező esetben minden kárba menne a pincében, a télre bespájzolt krumpli, alma és hagyma. Legutóbb épp egy értékes kerámiát sikerült lelökniük a polcról úgy, hogy az ripityára tört, meg egy hollóházi pálinkásbutéliát, igaz, ez utóbbi rongyszőnyegre esvén megmenekült. Mivel nem tartják elég zordnak az időt, ezért továbbálltak. Hiába tűztem friss füstöltszalonna-darabot az egérfogóra, és állítottam fel fél dióra borított dunsztosüveg-csapdákat, eddig elmaradt a siker. Ahogy a pincében ténykedtem, eszembe ötlött egy jó tízéves élmény, amikor a pincében lévő vödörbe süni telepedett bele.

Fekete macskánk 13 évig volt hűséges társunk – Várnai Ági kolléganőmtől kaptuk, ki rendszeresen publikált e lapban –, ám Kormi elerőtlenedve kimúlt. Egy esős este az udvar végében trónoló óriásdiófa tövéhez temettük el. A kegyelet mellett praktikus okok miatt, anyám javasoltára tettük; ők egyik kutyájuktól búcsúztak így, még kislányként a tanyasi portán, s a következő esztendőben minden addiginál bőségesebb volt a diószüret.

Nálunk ez nem jött be, ráadásul évek óta fekete diót hullat a fa, de nem Kormi a ludas érte. Ludas más vonatkozásban kerestetik. Hiába a kutyasétáltatás „aranykönyve”, olykor a gazdák fittyet hánynak rá. A minap reggel a kapun kilépve magam is érzékeltem ezt, és nagyot csúsztam a friss ürüléken. No csak, biztos szerencsém lesz – gondoltam. Azóta is erre várok.