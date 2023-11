A KÖVET Egyesület a Fenntartható Gazdaságért 28. Konferenciáját rendezte meg 2023. november 14-én Budapesten, a MagNet Házban, amely ezúttal az Alkalmazkodás és együttműködés címet kapta. A 28. KÖVET Konferencia és Díjátadó keretében hetedik alkalommal adták át a Dr. Georg Winter-életműdíjat, amit Réti Gábornak, az EGIS Gyógyszergyárak Zrt. EBK igazgatójának ítélt az Egyesület elnöksége. A díjazott mottója: „Mai napig azokat a környezeti ügyeket szeretem, ahol a problémákat józan ésszel körbejárjuk, és adunk egy kivitelezhető, végrehajtható megoldást. Legyen akár a legkisebb is, de legyen tőle jobb a világ.” A 2023-as Ablakon Bedobott Pénz és Zöld Iroda Programban a vállalatok és szervezetek, intézmények 5 éven belüli intézkedésekkel indulhattak, egy rövid pályázati anyag leadásával. A szervezők nem titkolt célja volt, összhangban az Egyesület küldetésével, hogy a bajnokok megtalálása mellett a fenntarthatóság területéről származó, mások által is adaptálható, a vállalati vagy szervezeti, intézményi működésbe beépíthető jógyakorlatokat osszanak meg, elősegítve ezzel is a jelen gazdasági és környezeti válsághelyzetből való kilábalást.

Az intézkedéseket – idén csakúgy, mint a korábbi években – helyszíni auditon ellenőrizték az Egyesület szakértői. A versenyben a felkért szakmai zsűri választotta ki a legjobbakat.

„A 28 KÖVET Konferencián követendő jó példákat mutattunk be és ismertünk el díjakkal, lehetőséget teremtettünk egymás eredményeinek megismerésére, értékes szakmai beszélgetéseket folytattunk, hűen az elmúlt 28 évhez” - nyilatkozott Herner Katalin, a KÖVET Egyesület ügyvezető igazgatója a 28. KÖVET Konferenciáról és Díjátadóról.

Környezeti Megtakarítás 2023 díj

● „Legszebb mosott gyümölcs tálban” kategória (azonnal megtérülő intézkedés): a PÁTRIAPHARMA Kft. − Oldószer-visszaforgatás az Atra55-4 gyártási folyamatba címet viselő intézkedése;

● „A legízletesebb alacsonyan csüngő gyümölcs” kategória (3 éven belül megtérülő beruházás): a Richter Gedeon Nyrt. – Dorogon új iszapvíztelenítési technológia bevezetése címet viselő intézkedése;

● „A legnagyobb magasan csüngő gyümölcs” kategória (3 éven túl megtérülő beruházás):

A zsűri megosztott díj átadása mellett döntött. BÜCHL HUNGARIA Kft. és az AUDI HUNGARIA Zrt. közös pályázata – Fenntartható hulladékszállítás címet viselő intézkedése, valamint az EUROAPI Hungary Kft. – Kondenzhő-hasznosító rendszerek telepítése című intézkedése érdemelte ki.

● Karbon-megtakarítási különdíj – vállalat kategória (a legtöbb CO2-egyenérték megtakarítással járó intézkedés): az EUROAPI Hungary Kft. – Energetikai intézkedéseinek összesítése;

Zöld Iroda díj 2023

● non-profit/intézmény kategória: Alsómocsolád Község Önkormányzata – Energiakrízis – válság vagy lehetőség? című pályázata;

● vállalat kategória: Tetra Pak Csomagolóanyag Gyártó Zrt. – Tisztaság vegyszerek nélkül című pályázata;

A különleges díjak alapanyagát, a gyártási selejtből származó nyomtatott áramkör lapokat, azaz NYÁK-okat az Eurocircuits Kft. ajánlotta fel, talapzata pedig hulladékfából készült, ezzel is szimbolizálandó a körforgásos gazdaságot. A beadott intézkedések esettanulmányok formájában megjelentek az Egyesület Lépések című szaklapjának különszámában, amely elérhető a KÖVET irodában, illetve letölthető a www.kovet.hu honlapról. A programok eredményeit tartalmazó táblázat mellékelten található. A díjátadó mellett az Egyesület jubiláló és újonnan belépő tagjainak ünnepi oklevéllel köszönte meg, hogy a KÖVET Közösség tagjaiként támogatják a fenntarthatóság érdekében végzett szakmai munkát.

A konferencia délutáni szekciójában 3 műhelymunkán vehettek részt az érdeklődők.

1. A LIFE-Climcoop projekt keretében a KÖVET és partnerei az éghajlatváltozás elkerülhetetlen hatásaihoz való alkalmazkodás, és a hatások csökkentése érdekében szükséges cselekvési lehetőségek feltérképezését vállalta, valamint az együttműködések révén mintaértékű lépések megtételét a városok és az ipari övezetek között. Egy konkrét hazai példán keresztül – amely Kazincbarcika város és a BorsodChem Zrt. között jött létre –, ismerhették meg a résztvevők az együttműködésben rejlő lehetőségeket. (https://life-climcoop.hu/projekt/)

2. A Környezeti Technológia Hitelesítése, röviden ETV (Environmental Technology Verification), egy olyan eszköz, amely megfelelő és megbízható bizonyítékot szolgáltat a zöld innovációk teljesítményéről. Ennek hazai megalapozása a feladat a LIFEproETV projektben. Mely cégeknek és miben lehet hasznos az ETV hitelesítés? Mi szükséges az ETV hitelesítéséhez és széles körű elterjedéséhez? Többek között ezekre a kérdésekre keresték közösen a válaszokat. (https://lifeproetv.eu/)

3. Városi és vállalati zöldfelületek, beltéri növénytermesztés, ötletek, tapasztalatok, jó gyakorlatok. A harmadik műhelymunka során a résztvevők az Erasmus+ Build Green nemzetközi projekt tapasztalatait ismerhették meg. (https://kovet.hu/build-green-erasmus-projekt/