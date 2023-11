Elég, ha csak a kaposfüredi templomparkban felszentelt emlékművét, vagy a kaposvári sétálóutcán álló Lélekkapuját, a donneri Szent Kereszt-templom előtt lévő áttört keresztjét említem, de számos hazai liturgikus tér kialakítása is a nevéhez fűződik.

A már nyolcvan felé tartó, jeles szobrászművész, akinek a nagy mesterek előtt fejet hajtó kisplasztikáiból az Ars Sacra Fesztivál keretében nyílt pazar kiállítás K. Várnagy Márta magángalériájában, azt tervezi, hogy folytatja a korábban megkezdett sorozatot. Mint mondta, nemcsak a külföldi mesterek, hanem a hazai alkotók emléke előtt is szeretne fejet hajtani. Olyan, számára kedves művész­életutak inspirálta művekkel gazdagítja majd a kollekciót, amelyeket Bors István, Samu Géza, Bocz Gyula vagy Kő Pál szobrászművészek életműve ihletett.

A számos díjjal elismert kaposfüredi szobrász örül, hogy a templomi munkák is folytatódtak az elmúlt időszakban; a töreki templomba tölgyből faragott húsvétra egy tizenöt részes stációsorozatot a feltámadt Krisztussal, s a még Wirth János plébános atya által megrendelt Szent Pált és Szent Pétert ábrázoló dombormű mellé pedig – oltárképként – egy kör alakú Szűzanya reliefet is készített, ugyancsak színezett fából. Ezzel lett teljes és egységes a templom belső képe. Jelenleg egy kapun dolgozik; a kültéri munka az 1. Magyar Cukor Manufaktúra huszonöt éves jubileumára készül a cég „szoborpark­jába”.

Kling József egyébként minden munka előtt szabadon imádkozva kéri az égiek segítségét – Szent József, Szent Ferenc és Szent Antal áll hozzá a legközelebb –, különösen azért fohászkodik, hogy ne csak neki vagy megrendelőinek, hanem elsősorban Istennek tessék az, amit éppen készít. Mindenkor ez a vágy űzi-hajtja, s amikor az égiektől megkapja az inspirációt, könnyebben megy az alkotás. E kegyelmi pillanatokban még az izmok fájdalmas feszülését sem érzi az intenzív fizikai igénybevétel kapcsán. Mint mondja, Isten érintését és mosolyát azonban mindenkor.