A Bolgár Országos Önkormányzat meghívásának eleget téve több vármegyei és országos vezető is részt vett Somogycsicsóban a 237 Dél-Somogyban hősi halott bolgár katona síremlékének felújításának és a temetőkeresztjének katonai tiszteletadás mellett történt átadásán és ortodox felszentelésén. Az eseményt megtisztelte jelenlétével Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár, Szászfalvi László országgyűlés képviselő, őexelenciája Hriszto Polendakov a Bolgár Köztársaság magyarországi nagykövete, Varga Szimeon nemzetiségi szószóló és dr. Muszev Dancsa a Bolgár Országos Önkormányzat elnöke. Képviselte magát a vármegyei önkormányzat és a Magyar Honvédség területi parancsnoksága is.

Soltész Miklós államtitkár kitért arra, hogy mintegy 120 ezer bolgár katona kapta feladatul Magyarország dél-nyugati területén a német egységek kiűzésében történő segédkezést. A legnagyobb emberéletet követő harci cselekmények a Dráva mentén voltak számukra. 3370 katona esett el a harcok során. Őket több helyszínen temették el. Nagy harcok folytak Somogycsicsó körzetében. A most felújított bolgár katonatemetőben 237 bolgár hősnek állítottak emléket. Sokan kerültek tömegsírba is. Ők is itt nyugszanak. Ők nem tehettek arról, hogy néha magyarok ellen is harcolniuk kellett. Feladatunk, hogy barátsággal őrizzük meg emléküket. Ha a népek összefognak, egymást erősítik.

Szászfalvi László országgyűlési képviselő kiemelte, hogy fontos feladatunk volt az itteni katonasírok felújítása, rendbe tétele, felújítása, átadása és megszentelése. Emlékezünk rájuk, akik életüket adták. Itt van most velünk a bolgár emlékezés is. A jelenlévők fontosnak tartották a sírok gondozását a polgármester úrral és Puskás Bélával az élen. Ezzel is az egymás iránti tiszteletünket erősítettük. A közös emlékezés a békét is jelenti. Nem feledjük el a háborúk áldozatait.

Őexelenciája Hriszto Polendakov a Bolgár Köztársaság magyarországi nagykövete megköszönte azt az áldozatos munkát, melyet bolgár katonatemetők ápolásáért végeztek eddig is a magyar emberek és katonák. Nemzeti lobogóink színe is hasonló, csak más a színek sorrendje. Varga Szimeon nemzetiségi szószóló és dr. Muszev Dancso, a Bolgár Országos Önkormányzat elnöke is megemlékezett a harcokról és a harcokban elesettekről. Megköszönték a magyar kormány és a nép segítőkészségét a katonasírok ápolása során.

Jancsev Tancso Popgancsev a Magyarországi Bolgár Ortodox egyház lelkésze kegyeleti megemlékezése közben segítői ortodox gyertyákat osztottak ki a jelenlévők részére és az égő gyertyák lángjai mellett folyt a megemlékezés. Az égő gyertyákat Tancso atya egy csokorban helyezte el az egyik katona sírján. Az esemény zárásaként a bolgár és a magyar vezetők koszorúkat helyeztek el katonai tiszteletadással a felújított keresztnél, majd a katona síroknál közösen imádkoztak bolgárul és magyarul az elhunytak lelki üdvéért.

Györke József