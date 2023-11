Könnyek szöktek Nagy Lajosné szemébe, amikor átvette az Év Legszebb Konyhakertje díjat Nádudvaron. Édesanyja jutott eszébe, akit tavasszal veszített el. Az ő kertjét gondozták tovább családjával, és ezzel a kerttel nyert országos díjat a buzsáki asszony.

– A gyászomban, ebben a szomorú időszakban a családom és a kert volt a menedékem. A szomszédom javasolta, hogy jelentkezzek a felhívásra, és én eleinte nagyon tiltakoztam – mondta lapunknak Nagy Lajosné. – A fiam győzött meg azzal, hogy édesanyám is büszke lenne ránk. Az idén minden növényünk különösen szép volt. Az édesanyám magjaiból kelt palántákat ültettük el, és arról szedtük a zöldségeket. Mindent úgy raktam, ahogy ő szokta. Mindent tőle és a nagyanyámtól tanultam a kertészkedésről. A föld, a kert szeretete a szülőktől, nagyszülőktől kapott ajándék. Mindig kint voltam velük a kertben, a földeken. Gyerekként a traktort vezettem kukoricaszedésnél. Örömöt ad, ha kint lehetek a kertben és megtermelhetem az asztalra a sok finomságot. Ez soha nem volt teher. Imádok a szabadban lenni, és imádom nézni, amikor a kis unokák boldogan szedik a gyümölcsöt. Megnyugtat, hogy tudom, bátran megehetik, mert semmilyen vegyszer nincs benne – tette hozzá a legszebb konyhakert tulajdonosa.

Az unokák is örömmel segítenek a kertben.



Azt sem titkolja, hogy sok munkával jár teljesen vegyszermentesen termeszteni a zöldséget és a gyümölcsöt. – A meztelen csigákkal folyton harcolunk, tojáshéjat törtem össze, és azzal szórtam körbe a kertet. Sörcsapdát is tettem ki, az is bevált módszer. A vadak ellen is védekezünk, hiszen erdő veszi körül a kertet, gyakori vendégek az őzikék nálunk – árulta el Nagy Lajosné, akinek férje is nagyon sokat segít a kerti munkákban. Az asszony elárulta, hogy ugyan idén még úgy vetett és ültetett, ahogyan édesanyja tette volna, de jövőre szeretne odafigyelni a növények társítására. Hiszen ha az megfelelő, azzal a beporzóknak is kedvezhetünk, és a kártevőket is távol tarthatjuk a terményektől. A kertészkedésre való nevelést nem lehet elég korán kezdeni, vélekedett Nagy Lajosné.

A díjnyertes kert ápolásában férje is támogatja.

Igyekszik tudását és praktikáit minél több emberrel megosztani az internet segítségével is. Szeretne minél több embert rávenni a kertészkedésre. Ez részben sikerült is, hiszen ugyan először neveztek buzsákiakat a felhívásra, de már most többen fontolgatják a településen, hogy saját kertet művelnek.



Somogyi sikerek Buzsákról három kertet neveztek a felhívásra, emléklapot kapott Dumity Istvánné és István, valamint Tősér Béláné is. Somogyból Nagybajomot Szeibertné Borbás Katalin és Szeibert István képviselték. A nagybajomi házaspár már tavaly is csatlakozott a felhívásra, idén ugyan helyezést nem értek el, de elismerő oklevélben részesültek a nádudvari díjátadón. Ahogyan a nagyberki Manó Tanoda Óvoda is, ahol egy éve avatták fel az ovikertet. A kicsik a szülők közreműködésével ültettek fát, vetettek fűszernövényeket és zöldségeket, valamint gyümölcsöket.