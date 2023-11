Elindultak a mólón, és hamarosan melléjük repült egy hósármány pár, úgy 8 méterre tőlük. Néhány percig mutatták magukat, aztán továbbröppentek. Miután visszamentek a kikötőbe, hogy dolgozni induljanak, megjelent egy csüllő is. Tett pár kört, leszállt a vízre, így sikerült őt is megörökíteni. Nem maradt sokáig, pár kör után továbbállt. Ezután a madarászok boldogan mentek munkába.

A csüllő ragaszkodik a tenger közelségéhez

A csüllő a telet általában a parttól távol, a nyílt tengeren tölti. Rendszerint ragaszkodik a tenger közelségéhez, de olykor a kontinens belsejében is előfordul. Ez az elmozdulás többnyire a fiatal, kóborló példányok diszperziós mozgásának köszönhető, leginkább ilyen példányok kerülnek elő hazánk nagyobb tavain és folyóvizein.

Alaszkában, Észak- és Nyugat-Európában, valamint Ázsia északi részén húzódik elterjedési területe. Meredek sziklafalakon, néhol épületeken is költ, többnyire közvetlenül a tengerparton, de néha attól messzebb is. Kedveli az alacsonyabb hőmérsékletű tengervizeket. Telepesen fészkel, akár több tízezer páros kolóniákat is alkothat.

Nyitókép: Illusztráció/Pixabay/zoosnow

forrás: likebalaton.hu