Technikatanárként igazán sokoldalú a tevékenysége: részt vett suli-tv és iskolaújság szerkesztésében is. Egészséges életmódjával és sportteljesítményével is mintát adott a diákjainak: maratonokat és félmaratonokat futott, a Balatont is átevezte többször, szabadidejét szereti aktívan tölteni.

Tilk Csillát sokan újító ötleteiről ismerik, ez jellemzi jelenlegi munkahelyén is.

– Nyugdíjasként az Igali Batthyányi Károly Általános Iskolában dolgozom technikatanárként – mondta a díjazott pedagógus lapunknak. – Javában készítjük elő az iskolai tankonyhát. Két minikonyhát szeretnénk kialakítani, hogy párhuzamosan több diák is használhassa. Szerencsére minden támogatást megkapok a vezetéstől, hogy a gyerekek méltó körülmények között sajátíthassák el a számomra oly fontos tantárgyak alapjait, szerezzenek minél több gyakorlati tapasztalatot a legkomplexebb tantárgy megismeréséhez – mondta Tilk Csilla.

Mindemellett a jelenlegi osztályával a növénytermesztés szépségeit is igyekszik megismertetni. – Magas­ágyást készítünk, tanítom őket a mezőgazdaságra, a KAP (Komplex Alap Program) keretein belül különös figyelmet fordítunk a társadalomba való beilleszkedésükre, a szakmai lehetőségek felismerésére is – tette hozzá a díjazott somogyi pedagógus.