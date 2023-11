Október végén az idős ember lakásán először a rendőrség ellenőrzött, majd amikor a melléképületbe is benéztek, egy dohánnyal kitömött nagy fekete bőröndöt és egy sporttáskát találtak. A több mint 21 kilogramm, zacskókba kiadagolt füstölnivaló láttán azonnal értesítették a pénzügyőröket. Az ingatlan tulajdonosa azt mondta, hogy a dohányt a nyíregyházi piacon vásárolta, amelyből néhány zacskóval már túl is adott. A NAV munkatársai lefoglalták a 2,3 millió forint értékű terméket. A férfi a törvénysértés okán több millió forint jövedéki bírságra számíthat és költségvetési csalás bűncselekménye miatt is felelnie kell. Felhívjuk a figyelmet, hogy dohánytermék csak a NAV által nyilvántartásba vett regisztrációra kötelezettek között értékesíthető és adható közvetlenül. Dohánylevél „napszámos” munkavégzés ellenértékeként sem adható át az idényjellegű munkát végző munkavállalóknak.