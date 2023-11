· A világon 442 millió cukorbeteg él, ez az elképesztően magas szám annak is köszönhető, hogy az utóbbi évtizedekben egyre többen betegedtek meg diabétesszel. 1980-ban még csak 108 millió cukorbeteget regisztráltak.1

· A cukorbetegség számos súlyos szövődménnyel is járhat, mint például vakság, stroke, alsóvégtag amputáció.2

· Minden évben 1,5 millióan halnak meg a cukorbetegség és szövődményei következtében.3

A cukorbetegség ma már népbetegségnek számít. Nagyon sok az érintett világszerte. A betegség felismerése és helyes kezelése elsődleges fontosságú a betegség kimenetelének szempontjából. Erre hívja fel a figyelmünket idén is, november 14-én, a cukorbetegség világnapja.

A gyógyszerek szedésén kívül tulajdonképpen az egészséges életmód alapjait érdemes erősíteni, úgymint az egészséges táplálkozás, rendszeres testmozgás és a stresszkezelés:

1. Tudatos stresszkezelés4: A stressz önmagában is átmeneti vércukorszint emelkedést válthat ki. Ez a stresszhormonokkal, mint például a kortizollal van összefüggésben, hiszen azok cukorral látják el a szervezetet, amire stresszhelyzetben az optimális válaszreakció miatt szüksége is van. Azok az emberek, akik huzamosabb ideig tartós stresszben élnek, jobban ki vannak téve tehát a vércukorszint ingadozásoknak. Ezért sajátítsunk el olyan stresszkezelési technikákat, mint a jóga, a meditáció, a légzőgyakorlatok, de bármilyen rendszeres sport, az alkotómunka vagy akár a kognitív- vagy a pszichoterápia is rengeteget segíthet!

2. A reggeli egyszerűen kötelező5: Azoknak a 2-es típusú cukorbetegeknek, akik kihagyják a reggelit általában egész nap magasabb a vércukorszintjük. Ezért fontos, hogy ilyenkor fehérjében gazdag ételeket fogyasszunk, ami egész délelőttre jólakottságérzetet biztosít nekünk.

3. Friss gyümölcsökkel, rostos élelmiszerekkel teli tányér6: Az adagok csökkentésével és a szénhidrátforrások milyenségének megválasztásával sokat tehetünk azért, hogy vércukorszintünk kiegyensúlyozottabb maradjon. A lassabb felszívódású, teljes kiőrlésű szénhidrátok, illetve a gyümölcsök és zöldségek, nem emelik meg olyan hirtelen a vércukrot, mint az egyszerű szénhidrátok, és hosszabb ideig okoznak teltségérzetet, sőt még az emésztésünket is javítják.

4. Gyakori, mértéktartó étkezések7: Ha gyakran, de kis adagokat eszünk, az nemcsak vércukorszintünket segít karban tartani, de testsúlyunkat is. A súlyvesztés ráadásul jó hatással van a vérnyomás, koleszterin- és vércukorszint alakulására.

5. Egészséges snack-ek és egészséges innivalók8: A bolti, csomagolt nassolnivalók helyett válasszon teljesértékű ételeket a kisétkezésekhez is, például magvakat vagy egyéb egészséges ételeket! Talán mondanunk sem kell, hogy az édesített üdítőitalok, akár gyümölcslé, akár szénsavas üdítő teljesen tiltólistások a cukorbetegek számára.

6. Kerülje a feldolgozott, finomított élelmiszereket!9: Részesítse előnyben a friss alapanyagokból, otthon készült élelmiszereket a gyorséttermi vagy feldolgozott, készételekkel szemben, melyek csak plusz megterhelést jelentenek a szervezetnek.

7. Ön ugráljon, ne a vércukra!10 : A rendszeres testmozgás segít megőrizni sejtjeink inzulinérzékenységét, így kevesebb inzulin is elég lesz a vércukorszint szabályozásához. Sőt, mivel az izmoknak cukorra van szükségük a működésükhöz még közvetlenül is csökkenti a vércukorszintünket. Emellett még stresszlevezetésnek is nagyszerű, és segít leadni a súlyfelesleget, ami számos tekintetben javítja általános egészségünket.

8. Elegendő alvás11: Kevésbé ismert tény, de a kielégítő mennyiségű alvás is hozzájárul vércukorszintünk karbantartásához.

9. Vércukorszint ellenőrzése és szűrővizsgálatok12: A súlyos szövődmények elkerülése végett, létfontosságú, hogy vércukor- és vérzsírszintünket rendszeresen ellenőrizzük, lábaink, szemünk, vesénk állapotát szintén, hogy időben észrevehessük, ha gond van.

10. Nőknek extra odafigyelés13: A menstruációs ciklus is befolyásolhatja a nők vércukorszintjét, ezért érdemes egész hónapban figyelni a vércukorszintünket, hogy változik-e a ciklus egyes szakaszaiban. Orvosunk az ingadozás mértéknek megfelelően lehet, hogy úgy dönt, hogy a gyógyszeres kezelést is ehhez igazítja.

Van, akinek nehéz, van, akinek könnyebb betartani ezeket a jó szokásokat. De ne feledjük, ha nehéz, az csak azt jelenti, hogy apróbb lépésekkel érdemes belekezdenünk megvalósításukba, éppen akkorákkal, amit még hosszútávon tartani is tudunk. A lényeg az, hogy, ha már valami jó dolog a szokásunkká vált, jöjjön a következő lépcsőfok, és apránként, szinte észrevétlenül célba is jutunk!