Országszerte 949 ezer 3Fluart influenza vakcina érkezett ezekben a napokban a háziorvosi rendelőkbe. Somogyban már többen elkezdték a vakcina beadását. – Már bő egy hete megkezdtük az influenza elleni oltóanyag beadását – mondta lapunknak Benkő András kaposvári háziorvos. – Hozzánk 400 influenza elleni vakcina érkezett és ha elfogyna, van lehetőségünk utánrendelni. Minden védőoltás emlékeztetőként működik az immunrendszer számára, ha vírussal találkozik a szervezet, akkor enyhébb lefolyású betegséggel megúszhatja – emelte ki a háziorvos. Benkő András azt is hozzátette: már most keresik a védőoltást páciensei.

– Két évig maszkot hordtunk és az immunrendszer hevesebben reagál egy-egy megbetegedésre, jobban ledönt egy banális fertőzés minket a lábunkról, ezért is fontos, hogy felvegyük az influenza elleni oltást – mondta el Benkő András.

Faragó Miklós ezen a héten kezdi meg a körzetébe tartozók oltását. – Az influenza elleni védőoltás különösen javasolt a 60 év felettieknek, krónikus betegeknek, egészségügyi és szociális dolgozóknak, várandósoknak – mondta el a háziorvos. Megjegyezte: a védekezés jelenleg ismert leghatékonyabb eszköze a védőoltás. – Az immunválaszt felerősíti, így nagyobb esély van arra, hogy ha mégis megbetegednek, akkor is súlyos szövődmények nélkül átvészelik az influenzát – tette hozzá Faragó Miklós.

Fotó: L. R.

Vitamin kell az egész családnak



Egyre több az influenzaszerű megbetegedés Somogyban, fontos, hogy szervezetünket felkészítsük a téli időszakra. Györe Kata, a kaposvári biobolt vezetője elmondta: C-, D-vitamint, magnéziumot és cinket javasolnak fogyasztani. – A Covid óta nagyon fontos a vírusok elleni védekezés, a bodorrózsatea vagy -kapszula rendkívül jó immunerősítő és ezüst-kolloid jól bevált, de a gyerekeknek adható az echinacea, más néven bíbor kasvirág – mondta. Megjegyezte: nagyon fontos, hogy a gyermekek immunrendszerét is erősítsük, hiszen a betegséget ők hozzák haza a közösségekből. – Nagyon fontos, hogy rendszeresen mozogjunk és vitaminban gazdag zöldséget és gyümölcsöt fogyasszunk. A gránátalma vagy a grapefruit nagyon sok antioxidánst tartalmaz – emelte ki.