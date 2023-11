Vasárnap este nyolc óra után nem sokkal arra lett figyelmes a Bikali család, hogy kiment egy biztosítékuk, amit az óraszekrényben visszakapcsoltak. Utána viszont Bence füstszagot érzett. – Volt egy szoba, amit nem használtunk, ott látta a nagyfiam, hogy füstöl a konnektor – mesélte Bikali Anita. – Kiszaladt és mindent gyorsan lekapcsolt az automataszekrényben, de hamar felcsaptak a lángok. Kislányom fürdőköpenyben futott a szomszédba segítségért.

A család azonnal megkezdte az oltást és hamar kiértek a tűzoltók is, de már nem sikerült a házat megmenteni. A tragédiát követően összefogott a lakosság és az önkormányzat.

Fotó: Lang Róbert

Bálint Ildikó polgármester elmondta: a képviselő-testülettel hétfőn azonnal döntöttek arról, hogy egy jelenleg üres házban szállásolják el a bajba jutott családot. – Egy éven át fizetjük az albérletüket és háromszázezer forintot adtunk most, hogy tudjanak háztartási gépeket is beszerezni – tette hozzá a polgármester. – Raktáron lévő festéket, glettanyagot juttatunk el a családnak.

Bálint Ildikó elmondta azt is, hogy egy éjszakát kellett csak a szomszédban aludniuk. – Szép számmal érkeznek az adományok a helyiektől és környékbeli magánemberektől – jegyezte meg a polgármester.

Mindenünk odaveszett

– mondta el Bikali Anita. – Sok kedves embernek köszönhetően ruhákat kaptunk, de nincsenek törölközőink, ágyneműink. Áthoztuk a porszívót, de sajnos az sem működik, és semmilyen háztartási gépünk nincs. A bútorok szétáztak és minden tiszta korom, használhatatlan.

A gyerekek próbáltak körülnézni a leégett házban, hátha találnak még valamit.

Fotó: Lang Róbert

Bence örömmel mutatta, hogy a sok szétégett tárgy között megtalálta a parfümjét, aminek semmi baja nem lett. – Van zoknim, amit most kaptam és szép tiszta és nem szeretném összekoszolni, ezért mezítláb léptem bele a cipőmbe – mesélte Bikali Liliána, aki szomorúan azt is elmondta, hogy tacskó kutyájukat nem sikerült megmenteni.

Azt remélik, hogy egyszer visszaköltözhetnek a házukba

Ottjártunkkor a nagymama az albérletben éppen a cicákat etette.

Három macskánk volt, kettőnek sikerült a tüzet túlélnie

– mondta el Bikali Ferencné, miközben a cicákat simogatta és etette.

A baromfik még a leégett ház körül kapirgáltak.

Mostanáig nem volt időnk átvinni a tyúkokat, a kakast, de a napokban ezt is elintézzük

– mondta el az édesanya, aki az egyetlen kereső a családban.

Fotó: Lang Róbert



A nagymama nyugdíj előtti álláskeresési segélyt kap, a gyerekek tanulnak. A legnagyobb fiú amikor tud, alkalmi munkákat vállal, hogy segítse a családot.

Megbeszéltük, hogy azon leszünk, hogy rendbe hozzuk és vissza tudjunk költözni a házba, de mivel megsemmisült a tető, a falakat le kell kaparni, se villany, se gázrendszer nincs, még sok pénzre lenne szükségünk

– mondta az édesanya.

Fotó: Lang Róbert