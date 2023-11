Ráadásul azok, akik először regisztrálnak és Revolut Pay-jel fizetnek, 20 Euro visszatérítést is kapnak az első jegyvásárlásukhoz az egész szezonban. Partnerségi megállapodást kötött Európa egyik legnagyobb fesztiválja, a Sziget, a világszerte több, mint 35 millió, Magyarországon pedig több, mint 1 millió ügyfelet számláló Revolut globális pénzügyi szuperapplikációval. A partnerség keretében a Revolut támogatja a jövőre 30. alkalommal érkező budapesti fesztivált a Revolut Pay kimagasló teljesítményű fizetésfeldolgozási technológiájával, többmilliós globális eléréssel, amely összeköti a Szigetet a Revolut alkalmazás felhasználóinak dinamikus - Közép- és Kelet-Európában több mint 10 milliós - közösségével, különleges ajánlatokat és aktivációk széles skáláját is kínálva a résztvevők számára. 2023-ban a Sziget komoly fejlesztéseket vitt végbe számos területen és ennek is köszönhetően már most látszik, hogy nagy az érdeklődés a következő évi fesztiválra. A szervezők a 30. Szigetre is terveznek további fejlesztéseket, a Revolut-Sziget együttműködés a fizetési megoldások terén jelent nagy előrelépést.



A Black Friday hétvégén, november 24-26-között a Sziget rajongói még egy esélyt kapnak arra, hogy a lehető legjobb áron vásároljanak 2024-es bérleteket. A Revolut Black Friday Flash Sale kizárólag a 35 millió Revolut jelenlegi és új ügyfél számára érhető el. Ezen felül minden új Revolut ügyfél, aki a Revolut Pay használatával fizet, további 20 euró pénzvisszatérítést kap.

"A jövő évi Sziget iránt már most hatalmas az érdeklődés. Úgy gondoljuk, hogy ez jól tükrözi azt a sok változást, amit idén végrehajtottunk, és amit jövőre is folytatni fogunk. Annak érdekében, hogy megfelelhessünk a nagy keresletnek és elsőrangú fizetési megoldást biztosíthassunk rajongóinknak itthon és a világ minden táján, megbízható megoldásokra van szükségünk. Ezt biztosítja számunkra a Revolut partnersége”- mondta Kádár Tamás, a Sziget főszervezője. “Az eddigi két Early Bird jegykampány során már több, mint 20 000 Sziget bérlet talált gazdára. Bár nem terveztük, hogy több Early Bird jegyet adunk ki kedvezményes áron, de az érdeklődés és a közönség igénye olyan nagy, hogy a Revoluttal való együttműködésünk részeként úgy döntöttünk, hogy egy különleges akciót indítunk, amelyet ezúttal a Revolut felhasználók vehetnek igénybe" – tette hozzá Kádár Tamás.

"A Revolut küldetése, hogy mindenki számára elérhetővé tegye a határok nélküli gazdaságban rejlő lehetőségeket. Nagy teljesítményű saját technológiánkkal és az olyan megoldásokkal, mint a Revolut Pay, képesek vagyunk kielégíteni a jegyértékesítő platformok (a legnagyobb események, mint például a Sziget Fesztivál), az e-kereskedelmi szolgáltatások (például az A1 Hrvatska Telecom online áruháza Horvátországban) vagy a nemzeti jótékonysági akciók (The RTÉ Toy Show Appeal Írországban) nagy volumenű fizetési igényeit. Büszkén támogatjuk azokat a márkákat és ügyeket, amelyeket az emberek szeretnek. A Sziget egyértelműen ezek közé tartozik, és örömmel jelentjük be ezt az új partneri együttműködést” - mondta Antoine le Nel, a Revolut terjeszkedésért és partneri együttműködésért felelős alelnöke.

“A Revolut magyarországi felhasználóinak közössége nemrég lépte át az 1 milliót, és továbbra is gyorsan növekszik. A közép- és kelet-európai régióban már több mint 10 millióan használják a Revolutot. Világszerte több mint 35 millió ügyfelet kapcsolunk össze családjukkal, barátaikkal és kedvenc márkáikkal. A Sziget igazi szupersztár az európai zenei fesztiválok között. Az egyik legnagyobb, a hat nap alatt több, mint 400.000 látogatót megmozgató rendezvény nagyszerű találkozási pont a világ minden tájáról érkező emberek számára. Örömmel segítünk nekik zökkenőmentesen megvásárolni a jegyeket, lefoglalni a szállást és a repülőjegyeket, átváltani a valutát, nyomon követni a kiadásaikat és kezelni a fesztivállal kapcsolatos költéseiket az alkalmazáson belüli innovatív funkcióinkkal, amelyekről híresek vagyunk” - mondta Léder Tamás, a Revolut magyarországi country managere.

A Revolut Black Friday Flash Sale keretében november 24. és 26. között a Sziget jegyek ismét Early Bird áron vásárolhatók meg. Az akció ezúttal kizárólag a Revolut felhasználók számára elérhető, és az új Revolut tagok 20 € pénzvisszatérítést is kapnak. Érdemes követni az eseményeket, hiszen ez csak a kezdete egy sor különleges promóciónak és kedvezménynek, amelyek a rajongók számára a szezon során elérhetővé válnak. A promóció ÁSZF-je és további részletek a következő weboldalon találhatók: www.szigetfestival.com .