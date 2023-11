A kisebb kutak rosszul, a nagyobbak jól járnak a változással. Jelenleg ugyanis az évi 500 millió és 30 milliárd forint közötti nettó árbevételű töltőállomások csak 0,15 százalékos adót fizetnek. A 30 milliárd és 100 milliárd közöttiek egyet, a 100 milliárd forintnál is nagyobb forgalmúak pedig 4,5 százalékot. Ez módosul most egységesen 3 százalékra. A nagyobb kúthálózatok adója tehát 1,5 százalékkal csökken. 500 millió forint alatti éves bevételnél továbbra sem kell különadót fizetni.

– Fogalmunk sincsen, hogy mi lesz januártól, és hogyan faragunk majd a költségeinken – mondta Tóth Noémi a kaposfői Avia kút vezetője. – Tízmilliós nagyságrenddel növekszik nálunk a különadó, pedig anélkül is elképesztően magasak a költségeink. Ha emelünk az üzemanyagok árán, akkor még több adót kell fizetnünk, ráadásul csökkenhet a forgalmunk, mert a vásárlóink átpártolnak másokhoz. Ha viszont csökkentünk az árakon a forgalom érdekében, akkor a nyereségünk lesz kevesebb – fogalmazott Tóth Noémi.

Más benzinkutak tulajdonosai is hasonlóan vélekedtek. Az egyik falusi töltőállomás vezetője lapunknak elmondta, szakmai berkekben azt beszélik, hogy azért emelik meg a kisebb kutak adóját, mert gyakran olcsóbban adták az üzemanyagot, mint a nagyobb kúthálózatok. Az, hogy a nagyobb töltőállomásoknak kevesebb adót kell fizetniük, az áraikban is megjelenhet majd, és kedvezőbb pozíciót teremt a számukra. A kút tulajdonosa arra is emlékeztetett: amikor ársapkát tettek az üzemanyagokra, akkor majdnem duplaannyiért vásárolták meg literjét, mint amennyiért eladhatták. Ezzel csaknem 200 millió forintos veszteségük keletkezett.



Csökkenni fog a kicsik nyeresége

Bujdos Eszter, a Holtankoljak.hu ügyvezetője elmondta, az adóváltozással jelentősen megnehezedik a kisebb kutak helyzete. Magyarországon nagyjából 2000 közforgalmú kút van, ebből 700 kisebb töltőállomás. – Ha megnézzük, hogy ezek a szereplők hogyan részesülnek az eladásokból, akkor látható, hogy a kiskutak fizetik majd be azt a 32 milliárd forintot, amit a nagyoknak nem kell – hangsúlyozta Bujdos Eszter. – Ez előnytelen versenyhelyzet. Az adóváltozás a kiskutaknak literenként durván 20 forintos emelést jelent, a nagyoknak 10 forintos csökkenést. Nehéz megmondani, mi lesz januártól, főleg, hogy az üzemanyagok jövedéki adója 41 forinttal emelkedik. Ha marad a jelenlegi tendencia, akkor nem kell 700 forintot fizetni egy literért, mert a forint erősödött.





