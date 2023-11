Többféle ízű málnaszörpöt is meg lehetett ízlelni a bevásárló közösség rendezvényén. A tartósítószer-mentes italokat Ötvöskónyiból szállította az eseményre Csercsa László. Az őstermelő párjával közösen, a saját ültetvényükről leszüretelt gyümölcsből készíti a finomságokat már két éve. – A natúr málnaszörp mellett még ötféle „ízesítésűt” kínálunk – mondta Csercsa László. – Az egyik legkülönlegesebb a chilis málnaszörp, de mentást, narancsost, gyömbérest és levendulást is készítünk. A legkedveltebb a natúr, de a többi szörpnek is megvan a vevőköre – tette hozzá az őstermelő.

Nagy Renáta, a Pöttyös Kert tulajdonosa Hetesről hozta el fűszeres termékeit. Érdeklődésünkre elmondta, sokan szeretnek az online térben vásárolni, azonban fontosnak tartotta, hogy részt vegyen az eseményen és személyesen is találkozzon azokkal, akik vásárolnak tőle rendszeresen. – Természetesen az újdonságaimat is szerettem volna megmutatni az embereknek – hangsúlyozta Nagy Renáta. – Már javában készülök a karácsonyra, és az ünnepekre összeállítottam egy kezdő fűszerválogatást, mely több mindent is tartalmaz. Kifliburgonyával is készültem. Ebből nincsen akkora mennyiség, de azt gondolom, hogy remek helye lehet az ünnepi asztalon, hiszen aki megveszi, nem a megszokott krumplit fogyasztja majd el – mondta a hetesi őstermelő.