A több szakmai elismeréssel kitüntetett mesterpedagógus 2003-ban írta meg A Rákóczi-szabadságharc a numizmatika tükrében című szakkönyvet, mely része a magyar pénztörténetet ismertető, a Magyar Nemzeti Múzeum által kiadott nemzeti monográfiának. 2005-ben a Magyar Történelmi Társulat Tanári Tagozata Elnökségének felterjesztése alapján, az ifjúság hazafias nevelése terén kifejtett kiemelkedő tevékenységéért a Honvédelmi Minisztérium emlékplakettel jutalmazta. 2018-ban parlamentarizmustörténet és állampolgári ismeretek témakörben pedagógus-továbbképzés anyagának kidolgozásával bízták meg.

Szabó Ernő számára az egyik legfontosabb, hogy a helyi fiatalok érdekében dolgozhatott a sport és a kultúra területén is.

– Egy ókori bölcs szerint egy város igazi polgárává nem az tesz téged, ha oda születsz, hanem azok a cselekedeteid, amiket azért a közösségért teszel – idézte a pedagógus, aki azokban az időkben vett részt legtevékenyebben a város közösségének építésében, amikor még a pályázati forrásokhoz nehezen jutottak hozzá a kistelepülések.

– Szívesen emlékszem vissza a nyolcvanas évekre, a nagybajomi felnőttlabdarúgó-csapat tagjaként utcabajnokságot szerveztünk, 40-50 gyerek vett részt az edzéseken, közülük többen is magasabb osztályú csapatokban játszottak. 1984 telén az iskola bitumenes kézilabdapályáján jégpályát készítettünk, a „taneszköz” öt hétig segítette a téli sportok oktatását – emlékezik vissza a pedagógus, aki 1993-tól a Nagybajomi Diák Röplabda Club szakosztályvezető menedzsereként segítette diákolimpiai cím megnyeréséhez a leány-röplabdacsapatot is.

– A korábbi években, a helyi cégeknél, vállalkozóknál kopogtatva tudtuk megvalósítani a terveinket. Ma már sokszor úgy szerveződnek a programok, hogy megvan a támogatás, csak valamire el kell költeni. Őszinte és szókimondó véleménynyilvánítása több támogatót, mint tétlenkedőt vonzott magával. – Mindig nagyra értékeltem azokat a személyeket, akik az önös érdekeket maguk mögött hagyva tesznek egy olyan ügy érdekében, ami a település javát szolgálja. Tudom, hogy voltak, akiknek nem mindig tetszett, ha elmondtam a véleményemet, különösen azokban a város fejlődése szempontjából nehéz időkben, amikor képviselő-testületi tag voltam. Nem volt egyszerű, de azt gondolom, a legfontosabb, hogy a mai napig jó kapcsolatot ápolok a volt tanítványaimmal és a barátaimmal.

Fotó: MW

Alkotótábort és a kamarakoncerteket is szervezett

1999-2000-ben millenniumi rendezvénysorozatot szervezett közel száz magánszemély, vállalkozó támogatásával. A közel ötven programot felvonultató eseménysorozat mind iskolai, mind pedig települési szinten gazdag kulturális programokat kínált. A múltbéli helyszínek felkutatása, a fontos történelmi események, a település életét meghatározó személyek tisztelete érdekében tartott programok mellett koncerteket, kiállításokat szervezett. Jelentős szerepe volt a 2000-es évek elején zajló Tibol László Képzőművészeti Alkotótábor elindításában. Számos alkalommal szervezett jótékonysági zongora- és kamarakoncertet hazai és határon túli magyar árvízkárosultak részére, jelentős évfordulók alkalmával, illetve 2002-ben a Nagybajomi Római Katolikus Egyházközség orgonájának támogatására.