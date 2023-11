– Harminc kiló kolbászt készítettünk és már csak ez a pár darab van belőle – mondta Korpics Tibor, az egyik kaposvári húsbolt tulajdonosa. Hozzátette: sokan keresték a húsos csontot is, amelyből leves készül a hétvégére. – Nagyon kedvelt a papszelet is, amelyet kolbászhússal töltünk meg, de a comb, karaj és a tarja is fogyott a pultokból – jegyezte meg Korpics Tibor.

Domonkos Árpádnál a méretes kápia paprika és káposzta mellett még csemegekukoricát is lehetett kapni.

– Szombaton még biztos, hogy hozok és van még pár cső, meglátjuk, hogy mennyire tudok rámenni a területre az eső miatt – jegyezte meg a somogyaszalói őstermelő. A tojásból is több fogyott pénteken.