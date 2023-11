Láng István, az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgatója mondott köszöntőt, majd ismertették a szakemberek a megvalósult projektet. Hazai és uniós 15,528 milliárd forint forrásból átépítették a siófoki nagyműtárgyakat, valamint megvalósult a a Sió-csatorna rekonstrukciója és vizes élőhely kialakítása is. A korszerű és nagyobb vízáteresztő képességű vízszintszabályzó zsilip gyorsabb és hatékonyabb intézkedést tesz lehetővé az éghajlatváltozásból adódó, hirtelen vízkészlet növekedés szabályozására. Az új hajózsilip biztonságosabb hajózási lehetőséget nyújt, mindemellett másodlagos vízleeresztő funkciót is ellát. A Balaton és a Sió-csatorna találkozásánál üzemviteli épület épült, ahonnan a vízszintszabályozó műtárgy mozgató berendezéseinek irányítása történik. A létesítmény külső födémje a jövőben kilátóként is funkcionál. A Sió-csatorna mentén, Pincehely és Ozora térségében három tórendszerből álló vizes élőhelyet alakítottak ki. A vízügy a műszaki átadás-átvételi eljárás keretében az elkészült vízi létesítményeket üzemeltetésre átvette. A város belterületén megvalósított innovatív fejlesztések lehetőséget adnak arra, hogy a korábbi üzemi terület egyedülálló módon látványos közösségi térré váljon, amelyet 2024-ben vehetnek birtokba az érdeklődők.