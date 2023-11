A külföldön készült gyógyszerek árát megszabja az euró-forint árfolyam, a magas gyártási költség, de a patikusok próbálják az árakat alacsonyan tartani, amennyire csak tudják – mondta lapunknak Kaleta Veronika, a kaposvári Észak-Nyugati Patika vezetője.

– Leginkább azok a gyógyszerek elérhetők, amelyeken nincs állami támogatás. Az olcsóbb, támogatott szerekkel viszont az a gond, hogy csak néha kapunk belőle és keveset – mondta Forróné Szegvári Noémi gyógyszerész. – Ha valakinek nem jut, akkor azzal tudunk segíteni, hogy felírjuk a nevét és a telefonszámát és felhívjuk őket, ha kapunk a keresett termékből.– Ha a beteg kéri, olcsóbb készítményt ajánlunk, de olyan is van, aki ragaszkodik a drágábbhoz, ha az már bevált, illetve sok recept nélküli szerhez, mert a tévéreklámokban azt látták – mondták a gyógyszerészek. – A betegek már könnyebben elfogadják a helyettesítőt, ha olcsóbb, illetve akkor is elfogadóbbak, rugalmasabbak, ha egy termék éppen nem beszerezhető.

A szabadáras recept nélküli termékeknél volt igazán ugrásszerű az áremelkedés, ott gyógyszertáranként hatalmas különbséget tapasztalni, és ezt visszahallják a betegektől.

– A szabadáras termékek ára együtt mozog az inflációval, és erre rárakódik még az is, hogy tavasztól a gyártók adója 24 százalékról 40-re emelkedett – mondta Szabó Péter Balázs, a Magyar Gyógyszerészi Kamara somogyi szervezetének elnöke. – Csak azoknak a termékeknek az árát tudják emelni, amin lehet változtatni. Legyünk őszinték, az a cég, amelyik ugyanannyi árréssel dolgozik, mint tavaly, annak vesztesége van, de a befektetők elvárják a profitot a gyógyszeriparban is.

Szabó Péter Balázs: csak átmeneti lehet a hiány

Átmeneti hiányok jelentkezhetnek, de az inzulin esete speciális, magyarázta a kamara somogyi elnöke. Ha a beszerzésben vagy a gyártásban keletkezik csúszás, akkor nehezebb kiszolgálni a piacot. A gyógyszertárak minimum kétheti készlettel dolgoznak, a nagy forgalmú termékekből 1–2 havi készletet is tartanak, de ezt inzulinból nem tudják megcsinálni, mert a hűtőben nem férne el. Az inzulint ugyanis hűtve kell tárolni, és a tárolási kapacitások egy kis patikában korlátozottak. Az antibiotikumokat is érinti a hiány, de ez csak egyes gyártóknál jelentkezik, és vannak helyettesítő termékek. Gond akkor akad, ha a hatóanyaguk egyezik, még sincs rajta a hivatalos helyettesítési listán. Ekkor új receptet kell íratni a szakorvossal.