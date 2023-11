Csütörtökön délelőtt is fogadtak pácienseket; a kaposvári Boros Ferencet harminc éve százalékolták le és felesége ismerősének ajánlására kereste fel az Új Esély Központot. Lapuknak elmondta: lassan egy éve minden héten eljön ide terápiára.

– Hosszú idő óta szükségem van pszichológusra, de amióta ide járok, sokat javult az állapotom, szinte egészen máshogy látom a világot – mondta el a kaposvári nyugdíjas. – Sokat segít az az oldott, baráti légkör, amivel itt a kezdetek óta találkozom.

Cirják Szilvia egyedül neveli gyermekét. Ő is a kezdetek óta jár az intézménybe, ahol – mint mondta – rengeteg támogatást kapott, hogy könnyebben megélje a mindennapokat. – Olyan hétköznapi dolgokban is számíthattam a segítségükre, mint az önéletrajzírás. A szakmám varrónő, de most konyhai kisegítőként dolgozom – tette hozzá a kaposvári édesanya.

Az Új Esély Központ tavaly október 28-án nyitotta meg kapuit, havi rendszerességgel legalább tizenöt pszichiátriai betegnek segítenek, de van olyan nap is, mikor 30–40 fő keresi fel az intézményt.



Dohány-, koffein- és alkoholfüggők

A centrum pácienseinek hatvan százaléka az idősebb korosztályból kerül ki. – A depressziótól a magányig sokféle problémával érkeznek hozzánk kaposváriak, de néhányuknak van rejtett dohány-, koffein- vagy alkoholfüggősége is – mondta el Schüszler Erika Diána, a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió dél-dunántúli Regionális Intézményvezetője. Azt tapasztalják, hogy a koronavírus miatti bezártság, valamint a posztcovid tünetek miatt egyre több esetben fordulnak elő mentális problémák. – Ezeket kezelni kell és egyre több fiatal érintett, így jövőre ebbe az irányba még több erőforrást csoportosítunk és szeretnénk a kapcsolatot még szorosabbá fűzni szociális intézményekkel, valamint a kórházakkal – jegyezte meg Schüszler Erika Diána. Hozzátette: a terápiákon egyénileg foglalkoznak az ellátottal és egy feladatterv alapján haladnak lépésről lépésre, hogy a mentális problémát hosszú távon meg tudják oldani közösen. Mindezek mellett vasárnaponként online istentiszteleten vehetnek részt, valamint az ünnepkörökhöz kapcsolódva pedig közösségi rendezvényeket is szerveznek.