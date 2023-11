A csapatban orvos, kutató, jogász, mérnök és technikus is megtalálható, évente legalább háromszor találkoznak. Idén kiadtak egy könyvet is, amely az iparista életről szól és a '60-as évek elejére röpíti vissza az olvasót. Berzy Péter a 296 oldalas kiadvány szerkesztője büszke, hogy hosszú évtizedek elteltével is ennyire szoros a baráti kötelék. Melynek rangidős tagja a 92 éves Virányi Zoltán, aki még 1952-ben végzett, s 40 évig dolgozott a dél-dunántúli áramszolgáltatónál. Azt mondta: szívesen jár el a találkozókra, melyek visszahozzák a régi iskolai légkört, hangulatot.