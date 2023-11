Nyolc percig volt szoros (4-4), a folytatásban csak futottak az eredmény után a bogláriak, akik a negyvenhatodik percben hétgólos hátrányban voltak (25-18). A végjáték mindezek ellenére szorosra sikerült, mintegy öt perccel a lefújás előtt ugyanis bejöttek kettőre a balatoniak Sztraka révén (28-26). A szárnyalásuknak Karai kétperces kiállítása, Kovács Dominik találta (29-26), majd egy Váci védést követő Mikhalin lövés vetett véget (30-26)! Sztraka és Molnár révén újra lőtávolba kerültek a vendégek (30-28), ám ennél többre nem futotta…

A vereséget az első félidei teljesítményüknek köszönhetik, melyben ötgólos hátrányt szedtek össze, amire még nem volt példa, a Telekom Veszprém is csak három, a Tatabánya és Csurgó pedig egyetlen találattal tudott vezetni ellenük a szünetben! Különösen a védekezés nem ment; kis túlzással, ami kapura ment, abból gól lett, huszonhárom lövésből tizenhét, miután egyszer a kapufa is besegített. Mikler kettő, Deményi egy védéssel zárt, míg Varjú tízzel. A támadójáték valamivel jobb volt, ám ebben is bőven volt hiányérzet, elég csak arra gondolni, hogy Ludmán és Kovács Tamás hat kísérletéből egy gól sem született!

A szünet után feljavultak a bogláriak, akik akár szorosabb meccset is játszhattak volna, ám sem a harmincharmadik (18-14), sem a harmincnyolcadik percben (21-17) nem tudtak átlendülni a négygólos hátrányon, pedig erre mindkétszer több esélyük is volt. Hét perccel a vége előtt szakadt át a gát (24-27), ami későinek bizonyult… Ebben a harminc percben már Deményi is megérkezett a meccsbe, kilenc hárítást bemutatva, közte egy hetesét, negyvenhárom százalékon védett. Támadásban pedig Sztraka állt a csapat élére, akik ötször volt eredményes, rajta kívül Szűcs és Tóth tudott még duplázni.

K&H férfi kézilabda liga – 11. forduló CYEB–Budakalász – HSA NEKA 31–28 (17–12) Budakalász, Budakalászi Sportcsarnok, 220 néző. Vezette: Nagy Ferenc, Túróczy József. CYEB–Budakalász: Váczi D. – Varjú 4, Sinkovits 7, Kiss B. 4, Mikhalin 8, Juric-Grgic 2(1), Kovács D. 2. Csere: Tóth M. (kapus), Dávid M., Tóth Sz. 1, Tyiskov 1, Ranisavljevic 2, Berényi. Vezetőedző: Csoknyai István. HSA NEKA: Deményi – Krakovszki Zs. 3(2), Dely 3, Sztraka 7, Gál D. 2, Ludmán, Molnár R. 3. Csere: Mikler K. (kapus), Kovács T. 1, Tárnoki, Karai 3, Nagy Á., Tóth L. 3, Szücs B. 2, Kathi 1. Vezetőedző: Sótonyi László. Hétméteresek: 2/1 (–), illetve 2/2 (2/2). Kiállítások: 10(6) perc, illetve 12(4) perc.

MESTERMÉRLEG

Csoknyai István: – Nagyon örülök annak, hogy végre sikerült legyőznünk a balatonbogláriakat, hiszen tavaly háromszor is lógó orral jöttünk le a pályáról. Az első 40–45 percben jól működött a visszarendeződésünk és a védekezésünk, mögötte Váczi Dániel szenzációsan teljesített. Mindkét csapat megérdemli a dicséretet, a vendégek leginkább azért, mert egy másodpercre sem adták fel, bár hét góllal is vezettünk, a végjátékban forró pillanatokat okozva visszajöttek.

Sótonyi László: – A hazaiak megérdemelték a győzelmet, az elsőtől az utolsó pillanatig náluk volt az előny. Az általam ismert NEKA az utolsó 7–8 percben került a pályára, ám a budakalásziak addigra már felépítettek egy olyan előnyt, amit a rutinjukkal lemenedzseltek. Pozitívum, hogy nem adtuk fel, tanulnunk kell az elkövetett hibákból.