Nyolc versenyző mérkőzött meg egymással Masters és Open kategóriában. A nevezőknek bizonyítaniuk kellett, hogy a zord Felföldön is megállnák a helyüket, s egy ponton az időjárás is ezt a vidéket idézte, hiszen szállingózni kezdett a hó. – Mivel a Felföld Skóciában van, a rideg időjárás nem szokatlan egy tősgyökeres felföldi embernek, nekünk azonban nem annyira kellemes, mondta Stephane Mounier, szervező. Ezt bizonyította az is, hogy a kulé kavics hajítását is nehezítette az időjárás. Az 51 kilogrammos kavicsot újra, meg újra le kellett törölni a nedves fűben, hogy ne csússzon.

A feladat az volt, hogy fej felől indítva a lehető legmesszebb lökjék azt a szoknyás erősemberek. Csak az számított, hol ér földet a kavics.

Ezt farönk vállra emelése követte. A 90 kilós fát négyszer emelték fel, majd tartották meg. Póznalökésben is megmutatták erejüket a versenyzők, amely egy 4,5 méteres és 50 kilogrammos fa volt. Ezt kellett úgy átforgatni, mintha egy óra számlapjára dobnák és a pózna delet mutatna.

Fotó: Lang Róbert

Az utolsó versenyszám skót kalapácsvetés volt, amelyet egy 10 kilogrammos súllyal végeztek el a versenyzők. A versenyszámok között klasszikus felföldi és erős ember feladatok is voltak. – Ez egy crossover verseny, egy amerikai versenyforma, amit azért vettünk át, mert így izgalmasabb. A felföldi versenyeken inkább nehézatlétikai számok vannak, amelyeket vegyítünk a show jelleg miatt strongman számokkal is, mondta Stephane Mounier.