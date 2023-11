Az 1789-ben épült református templom alapját szeretné megerősíttetni a Kiskorpádért Egyesület abból a 7 millió forintos támogatásból, melyet a falusi civil alap pályázaton nyertek el. Szilvási Anita, a település polgármestere érdeklődésünkre elmondta, az épület nem az önkormányzat tulajdona, de fontos számukra, hogy megújuljon a templom azért is, mert több programot szoktak ott szervezni.

– Sok helyen megrepedezett a templom fala és elkezdett szétnyílni az épület – emelte ki a problémát Szilvási Anita. – Vélhetően a nagy kamionforgalom is közrejátszott abban, hogy megsérültek a falak. A református templom országos műemlék, ezért is fontos és szükséges megmentenünk. Több hangversenyt és kulturális eseményt is szerveztünk már oda. A háromszög alaprajzú templom kiváló akusztikával rendelkezik, ezért is próbálunk életet lehelni belé – hangsúlyozta Kiskorpád polgármestere.

Látrányban két közösség is támogatáshoz jutott. A Látrányi Romákért Egyesület 975 ezer, a Látrányi Önkéntes Életmentő és Tűzoltó Egyesület 1 millió 660 ezer forintot kapott. Kelemen Ferenc, az életmentő egyesület titkára lapunknak elmondta, egymillió forintból olyan sátrakat szeretnének vásárolni, melyeket rendezvényeken tudnak majd használni. A fennmaradó összegből pedig fiataloknak akarnak tűzoltó szakmai napot szervezni jövő nyáron.

– Olyan csapatokat szeretnénk hívni az ország több pontjáról, akik eredményes, tevékenykedő közösséget alkotnak – fogalmazott Kelemen Ferenc. – Többnapos eseményt akarunk életre hívni, ahol az ifjúság megismerkedhet egymással, és a meghívott előadók által hasznos ismeretekhez juthatnának hozzá. Nálunk is régóta működik ifjúsági tagozat. Jelenleg 15 fiatalt érdekli az életmentés és a tűzoltás – tette hozzá Kelemen Ferenc.

Fotó: Németh Levente

Faluprogramokhoz kértek pénzt

A Mezőcsokonyai Árvalányhaj Hagyományőrző Egyesület 1 millió 900 ezer forintot nyert a falusi civil alapból. Bogdán Péterné elnök lapunknak elmondta, komplex faluprogramra igényelték a támogatást. Az összegből falunapot szeretnének szervezni jövő nyáron, a fiataloknak pedig játszóházat tartani. – A pénzből a táncosainknak új ruhát is szeretnénk vásárolni – mondta az egyesület elnöke. – Szükség van a viseletre, mert nagyon sok fellépése van a gyerekeknek, a ruhák pedig kopnak. A lányoknak szoknyára, kötényre, cipőre, felsőre, a fiúknak nadrágra, ingre és lábbelire van szükségük – tette hozzá Bogdán Péterné.