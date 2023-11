Dudás Julianna alkotásait többek között a közösségi házban nemrég rendezett kiállításon is megcsodálhatták az érdeklődők.

– A világháború kitörésének évében születtem, és alig négyéves voltam, amikor édesapám odaveszett a háborúban. Nagy szegénységben éltünk, édesanyám egyedül próbált eltartani engem és a bátyámat, munkája miatt gyakran magunkra hagyva bennünket. Korán megtanultam, hogy mindenért meg kell küzdeni, de soha nem hagytam el magam – emlékezett Dudás Julianna, akit már gyerekkora óta Jutkának szólítanak. A későbbi hivatalos irataiban is ez a név szerepel. A töretlen küzdeni akarása az iskoláiban is megmutatkozott, az internátusban még éjszaka is tanult a minél jobb eredmény érdekében. Alig tízévesen már kötött és horgolt, a kész termékek eladásával szerezve némi kiegészítő jövedelmet.

– Mozgékony, olyan minden lében kanál kislány voltam, állítólag nagyon tehetséges szertornász is. Az iskolai versenyeken szép sikereket értem el, de mivel nem léptem be egyetlen klubba sem, abbamaradt a dolog. A sportnak sok mindent köszönhetek, ezáltal tanultam meg igazán küzdeni, mint ahogy a céltudatosság, a közösségi szellem és a társak tisztelete is ennek révén vált életem kitörölhetetlen részévé – vallotta.

– Talán 19 éves lehettem, amikor a helyi plébános megkért, hogy készítsek csuhéból száz angyalkát. Amikor átvette az angyalcsomagot, mindkét kezemet megáldotta. Mélyen hiszem, hogy ezért is sikerült később minden, amihez hozzáfogtam – mesélte.

Nagyon szeretett a kisebbekkel foglalkozni, ezért már az általános iskolában eldöntötte, hogy óvónő lesz. Ebben a szakmában is dolgozott több mint három évtizedig, s közben számolatlanul készítette a különféle dísztárgyakat és szalmaképeket, amelyeket aztán lakhelyén, majd a Jugoszláv Gyűjtők Egyesületeinek Szövetsége országos kiállításain mutatott be. Munkáit Bácstopolyán nemzetközi kézimunkatárlaton és Magyarországon is megismerhették akkoriban.

1961-ben ment férjhez, a házasságukból egy leánygyermek született. Ötvenhat évesen özvegy lett, ezt követően sokáig édesanyjával élt, akinek halála után követte Magyarországra, Somogyba a már korábban Kaposmérőbe költözött lányát.

Elmondása szerint mindig is törekedett új dolgok megismerésére, ezért a kosárfonó tanfolyamot is elvégezte Kaposváron. Jutka néni a kaposmérői nyugdíjasklub oszlopos tagja, ahova röviddel a faluba költözésekor lépett be. Idős kora ellenére imád táncolni és énekelni, mint ahogy a színjátszás sem áll távol tőle. A közösséggel rendszeres részvevője a helyi és somogyi kulturális rendezvényeknek, bemutatóknak. Ambrus Györgyné klubvezető szerint az érkezésével sokat nyert a társaság. Rendkívül agilis, nagyon segítőkész egyéniség, kedves, figyelmes természetével hamar belopta magát a társai szívébe, mint ahogy a faluban is nagy tisztelet övezi.