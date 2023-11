Melegedhetnek, meleg ételt kaphatnak, fürödhetnek, ruhát moshatnak a gondozási központban a fedél nélküliek. Az intézmény már felkészült a télre és várható forgalomnövekedésre. Elegendő takaró és matrac áll rendelkezésre, ha többen is meghúznák magukat a központban. November 1-jével elkezdődött a krízis­időszak.



Ottjártunkkor éppen reggeliért álltak sorban a hajléktalanok, mintegy negyvenen tértek be a délelőtti órákban. Beyer Károly fél éve veszi igénybe a Nyitott Kapu Gondozási Központ szolgáltatásait. Elmondta: Siófokon élt korábban, azonban egy súlyos műtét után nem tudott visszaállni a munkába. – Volt egy csípőprotézis műtétem és utána nem tudtam visszamenni dolgozni. Nyugdíjaztak és az utcára kerültem. Kaposváron elintézték, hogy kapjak nyugdíjat, orvoshoz jutok, kiváltják a gyógyszereim, mert egyedül ez nem menne – mondta az idős férfi.

Sokan hozzá hasonlóan egészségügyi okokból húzzák meg magukat a gondozási központban.

– A nappali melegedőt még nem kellett megnyitni, de az éjjeli menedékhelyünk már most tele van, nőket csak nehezen tudunk fogadni. Sokszor még nyáron is nyolcvanan voltak nálunk, de fel vagyunk rá készülve, hogy a krí­zisidőszakban ennél is többen jönnek – mondta Nagy Bernadett Beáta, intézményvezető. – Arra kérek mindenkit, hogy aki hajléktalant lát, az biztassa, hogy jöjjön be hozzánk, hiszen itt megfürödhet, ruhát moshat és meleg ételt is kap.

Ez utóbbit felajánlásoknak köszönhetően meg tudják oldani. – A Hajléktalan Közalapítvány programja véget ért, azonban nem érezzük a hiányát, mert más forrásokból meg tudjuk oldani az étkeztetést. A Magyar Élelmiszerbankkal van egy megállapodásunk, melynek keretében a kaposvári Lidl és Aldi áruházakból elhozhatjuk az emberi fogyasztásra még alkalmas előző napi pékárut, s a KFC-re is ugyanez vonatkozik. Az érkező ételt felmelegítjük a konyhánkon, s így meg tudjuk oldani a reggeliztetést – mondta az intézményvezető.

Idén többen szorulnak ellátásra

Már most majdnem tele van az éjjeli menedék Siófokon, ahol több mint negyvenen férnek el. – Az elmúlt évekhez képest hamarabb megteltünk, novemberben jóval többen jöttek be a megszokottnál – mondta Nagy Juhász Judit, csoportvezető. – Az elmúlt években nem volt hasonlóra példa. A beérkezett hajléktalanok elmondása szerint annyira megemelkedtek az albérleti díjak, megnőttek az élelmiszerárak, hogy nem volt más választásuk. – Olyanok is visszatértek hozzánk, akik korábban albérletbe költöztek – tette hozzá Nagy Juhász Judit.