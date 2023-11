Az évzáró megnyitóján Vitkai Sándorné tekintett vissza a szervezet három évtizedes munkájára, a vissza-visszatérő nehézségekre, majd számot adott az idei esztendő történéseiről. Elmondta, hogy annak idején száz nyugdíjassal jött létre az alapszervezetük, az akkori tagság közül azonban már csak az alapító elnök, a 90 éves Wágner József volt ott a rendezvényen.

Az első időszak a töretlen fejlődésről szólt, a támogatásokból jelentős bevételre tettek szert. Egy időben a közösség létszáma a háromszázat is meghaladta. A forrásokból jutott pénz többek között kirándulásokra, húsvéti és karácsonyi ünnepségekre – az idősebbek ajándékcsomagot is kaptak –, valamint az év végi megvendégelésre is sort kerítettek. A szakszervezet nagyobb székházzal is rendelkezett, így volt helyük a rendezvények lebonyolítására is. Az utóbbi időszakban azonban szinte minden megváltozott. A taglétszám jelentősen lecsökkent, a támogatók közül csak a Vasas Nyugdíjas Szövetség maradt, illetve a polgármester egyéni keretéből kapnak kisebb összeget, valamint a volt munkáltatójuktól érkezik egyéni adomány hozzájuk. A koronavírus-járvány még jobban megnehezítette a helyzetüket: az emberek megszokták a bezártságot, még a számukra szervezett programokon sem igazán vettek és vesznek részt, emiatt sokkal nehezebb aktív közösségi életet szervezni, amit az egymástól való távolság tovább nehezít – hangzott az értékelés.

Az értékelést követően a Harmónia énekkar adott műsort, majd Vitkai Sándorné részletesebben is felidézte a 2023-as év eseményeit, bemutatta az alapszervezet jelenlegi pénzügyi helyzetét.

A rendezvényen részt vett Szita Károly polgármester, aki a város utóbbi évtizedekben történt változásairól elmondta, hogy az újraiparosítás következményeként az élelmiszer- és a gépipar jelenti a húzóágazatot Kaposváron, a megmaradt üzemek közül a villamossági gyár fontosságát hangsúlyozta. Köszöntője után a jubileum alkalmából emléktárgyat adott át a szervezetnek.

A gyűlésen megköszönték Vitai Sándorné elnök munkáját is, akit a kiemelkedő szakszervezeti tevékenységéért májusban Teszársz Károly- díjjal jutalmazott az országos szövetség.

Az ülésen megjutalmazták az 50-60-70 éves tagsági viszonnyal rendelkezőket, köszöntötték a 80 év feletti, kerek évfordulós születésnaposokat, majd megvendégelték a résztvevőket. Varga László