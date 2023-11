A gyermekmentő ferences szerzetes néhány éve előadóként megfordult már e falak között, így nem csoda, hogy bölcsességei ellátottak és munkatársak szívébe is gyökeret eresztettek. Az intézményvezető azt is megosztotta, hogy régi fényképek, iratok őrzik eleik hagyatékát, s még jó páran élnek a „hőskorból”, akik ma is lelkesen mesélik történeteiket a régen tovaröppent évtizedek eseményeiről. A modern világ ápolóinak-gondozóinak is kikerekedik a szemük, amikor nyugdíjas munkatársak gyűrűjében ilyet hallanak egy-egy találkozáskor: „emlékszel, amikor még szenes kályhákkal fűtöttük a szobákat, vagy lovaskocsin szállítottuk a tiszta ruhát a zárdába, vagy búzát arattunk a mezőn, hogy legyen lisztünk?”. A lakókhoz fűződő emlékek is helyet követeltek maguknak a múltidézésen, kirándulások, farsangok, bálok és játékos dél­előttök képei elevenedtek meg, s a tény, hogy e két emberöltőnyi idő alatt sok esetben generációk dolgoztak a Széchenyi-kastélyban.

Az is céljuk volt, hogy a fiatal szakembereket felvértezzék a segítés jelentőségével és örömével, hiszen az őszinte emberi jóság, a gyengék iránti önzetlen kiállás olyan érték, mely örökké megmarad – vallják Csaba testvérrel főként azon munkatársak, akiknek szülei, nagyszülei is itt dolgoztak már. Nemes Zita az eseményen köszöntötte az intézmény legrégebben idekerült lakóját, Hamrák Ferencet, aki több mint 36 éve költözött az otthonba. Feri bácsit mindenki csendes, nyugodt embernek ismerte meg. Korábban szívesen vett részt fellépéseken, egy verset adott elő vagy prózával örvendeztette meg a közönséget. Ugyan mozgásában korlátozott az idős férfi, de rendszeres látogatója a szentmiséknek. Hihetetlen akaraterővel betegségéből is felépült, megtanult újra járni. Könnyek között vette át az intézményvezetőtől az ajándékcsomagot.

A jelenlegi kollektíva között három olyan személyt is köszöntött az intézményvezető, akik harmincöt éve dolgoznak az otthonban. Krénusz Ildikó takarító 1988 szeptemberétől erősíti a takarítói teamet. Hajduné Fekete Zsuzsanna eleinte ápolóként, majd folyamatosan képezve magát, mentálhigiénés szakemberként nagy lelkesedéssel és szeretettel támogatja az ellátottakat. Dergecz Norbertné 1988 októberében került az otthonba, kezdetben segédápolóként, majd gondozóként áll helyt, s próbál örömöt csenni a mindennapokba.