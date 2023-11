A Leica összesen négy modellt mutatott be:

Keresők:

Leica Calonox 2 View

Leica Calonox 2 View LRF

Előtétek:

Leica Calonox 2 Sight

Leica Calonox 2 Sight LRF

A fentiek közül a Calonox 2 Sight LRF előtét elsők között kínál a piacon beépített lézeres távmérőt, feltételezem nem is akármilyet, hiszen a Leica LRF mindig is legendás volt. Pontos részleteket erről egyelőre nem tudni. A Leica elmondása szerint az új Calonox 2 családot Európában tervezték és gyártották, jóminőségű, európai alkatrészekből, beleértve a lencserendszert és a szenzort is. Utóbbit a francia Lynred szolgáltatja (akár csak a Pulsarnak), és egységesen 640x480px 12 µm minden modellben, 2210 méter észlelési távolsággal (1.8m emberalak). A bolométerek hőérzékenysége (NETD) 40mK, a képfrissítés 60Hz, a jó minőségű képet pedig az eredeti Calonoxban már megismert LIO algoritmus támogatja. A Calonox 2-nél az egyszerű kezelhetőséget tartották szem előtt. Az okulárnál található, nagyméretű fém gyűrű nem csak a ki-be kapcsolásra szolgál, hanem a nappali és éjszakai mód közötti váltásra. A távméréshez és videofelvételek indításához opcionális távirányítót is kínálnak majd. A Leica2Hunt applikációval pedig lehetővé válik az élőkép és vezérlés használata, valamint a szoftverfrissítés lehetősége.

Árakról egyelőre csak külföldi oldalakról tudni, 4700 és 5700€ (LRF). Az előtét 2024. január végétől, a kereső február végétől lesz kapható.

forrás: vadászblog.hu