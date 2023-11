Az élő, gyengített influenzavírust tartalmazó, tű nélküli, négykomponensű védőoltás a 24 hónapos kort betöltött, de 18 évesnél fiatalabb gyermekek és serdülők részére adható. A készítmény, mely a WHO és az Európai Unió által javasolt vírustörzseket tartalmazza hasonló hatékonysággal bír, mint az injekció formájában adott vakcinák. Az ingyenes elérhetőségről érdeklődni lehet a gyermekek háziorvosánál. A szezonális influenza lappangási ideje általában 1-4 nap, de akár 7 napig is eltarthat: mindenkinél eltérő tünetekkel jelentkezhet, azonban a magas láz, fáradékonyság, torokfájás, köhögés, valamint a hidegrázás a leggyakrabban észlelt panaszok közé tartoznak. Előfordulhatnak gyomor- és bélrendszeri panaszok is, például hasmenés, hányinger, vagy hányás. A veszélyeztetett csoportokba tartoznak az öt éven aluli gyermekek, a 60 éven felüliek, a várandós nők, valamint kortól függetlenül a krónikus betegségekben szenvedők is.