15 éve még főleg a műszaki cikkeket lopkodták össze az üresen álló balatoni ingatlanokból, mostanában inkább a tartós élelmiszert keresik, és az is előfordult, hogy beköltöztek rövidebb-hosszabb időre a feltört ingatlanba. – Nagyságrendekkel kevesebb a nyaralófeltörés a Balaton déli partján, mint 15 évvel korábban – mondta lapunk érdeklődésére Poór Gyula, a Somogy Vármegyei Polgárőrszövetség elnöke. Hozzátette: a rendhez hozzájárul a polgárőrök rendszeres jelenléte és a jó együttműködés a rendőrséggel. – A polgárőrök a közterületi szolgálat során a Balatonnál mindig bejárják a partot is. Igyekszünk már a jelenlétünkkel elijeszteni azokat, akik rosszban sántikálnak – mondta. – Ráadásul a polgárőrök ott is éberen figyelnek, ahova a rendőrök nem tudnak kimenni, de az sem ritka, hogy együtt védjük a közrendet. Ebben élen jár a balatonföldvári rendőrőrs – tette hozzá a polgárőrszövetség elnöke.

Szerencsére jó ideje elenyészően kevés a betörés Balatonbogláron. Ez annak is köszönhető, hogy a város jelentős részén van térfigyelő kamerarendszer – mondta érdeklődésünkre Mészáros Miklós polgármester. – Az a célja a városvezetésnek, hogy ezt a város teljes egészére kiterjesszük.

A köztéri kamerák telepítése szorította vissza a klasszikus nyaralófeltöréseket Fonyódon is. – A kamerarendszer már többször a rend­őrség segítségére volt komolyabb ügyek felderítésében is – mondta érdeklődésünkre Hidvégi József polgármester. – Ugyanakkor vannak még a városnak olyan pontjai, ahol gondot jelentenek a rongálások és a kisebb értékű, de annál bosszantóbb feltörések.

– Sajnos a Bélatelepen lévő gyermekotthon lakóira sok a panaszunk. Rendszeresen fosztogatják a nyaralókat, általában alkoholt zsákmányolnak. De arra is volt példa, hogy a 2,5 millió forintos új csomagmegőrző központi elemét betörték, buszmegállót, reklámfelületeket, strandi épületeket rongáltak meg. Többször jeleztem már a problémát, mert úgy vélem, hogy egy ilyen intézménynek nem a Balaton partján lenne a helye – tette hozzá a városvezető. Megjegyezte, ezek a cselekmények jelentős kárt okoznak az önkormányzatnak is.



Sokat tehetünk a lopások megelőzése érdekében

A szakemberek azt javasolják, ne tartsunk nagyobb értéket a nyaralóban, ha hosszabb ideig nem keressük fel. – Szerszámgépeket, több százezer forintos önjáró fűnyírót nem célszerű ott tárolni. Tartós élelmiszert és drága italokat sem – mondta Poór Gyula. Ha épületen belül is van nyílászáró, azt ne zárjuk be, mert a betörő, ha már bejutott, azt is feltöri további károkat okozva. A somogyi polgárőrök éberen figyelnek, ha olyan mozgást látnak a nyaralóövezetben, amely nem illik oda. – Jó kapcsolatunk van a városőrséggel, a településüzemeltetésekkel, így ők a közterületek takarítása során jelzik, ha idegen mozgás van a házak körül. A nyaralótulajdonosok autóval járnak, nem gyalog. A lábbusszal érkező látogatóról jó eséllyel feltételezhetjük, hogy nem fagytalanítani érkezett, hanem rosszban sántikál.