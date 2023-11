Újra családbarát munkahely lett a Kaposvári Szakképzési Centrum (KSZC). Az elismerést Budapesten, a Várkert Bazárban adták át a 2023. évi Családokért díj valamint a 2023-as Családbarát munkahely díj átadóünnepségén.

– A Kulturális és Innovációs Minisztérium Családbarát munkahely idei pályázatra 360 pályamunka érkezett, ez a szám a tavalyi és a tavalyelőtti kétszerese – derült ki a KSZC tájékoztatójából. – A 71 díjazott közül 50 pályázó anyagi támogatásban is részesül, összesen mintegy 100 millió forint értékben, a további 21 pályázó a 2023. év Családbarát munkahelye cím használatára válik jogosulttá egyéves időtartamra.

A budapesti díjátadón az elismerést Hornung Ágnes államtitkártól vette át Weimann Gáborné, a Kaposvári Szakképzési Centrum főigazgatója. A méltatásban elhangzott, hogy a szervezet folyamatosan törekszik a családbarát elvek alkalmazására. A Családbarát munkahely címhez a centrum kétmillió forintot is nyert.

A Kaposvári Szakképzési Centrum másodszor nyerte el a Családbarát munkahely kitüntető címet, amely bizonyítja, hogy mind a tíz iskolájának és a központi szervezetének dolgozóit illetően is figyelembe tudja venni a család és a munka egyensúlyának megteremtését. Családbarát helyiség kialakításával, rendezvényekkel valamint a hozzájuk szükséges eszközök és anyagok biztosításával segíti a csapatépítő és családbarát programok megvalósítását.