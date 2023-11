– A férjem egyből mondta, hogy na ez az én korszakomból van. A gyerekek pedig onnan ismerik ezeket a játékokat, hogy van egy rajzfilm, amiben ugyanez a játék van. Ilyen monitorokat még nem is láttak a fiaim, ekkorát még tévében sem láttak, úgyhogy az meglepő volt nekik, mondta Vera az édesanya.

Játszva tanulni

Az egyik helyszínen azt is felmérethették a gamerek, hogy mennyire tehetséges játékosok. Az eseményen fontos hangsúlyt fektetnek arra is, hogy a látogatókat tudatos használatra neveljék. Így előadásokat hallgathattak a cyber bullyingról, valamint arra is felhívják a figyelmet, hogy védekezhetnek az internetes zaklatással szemben, de arra is, hogyan játszhatnak úgy a gyerekek, hogy eközben fejlesszék is magukat.