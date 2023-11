A közelmúltban lezajlott értekezlet legfőbb célja az volt, hogy összegyűjtsék a 2025-ig esedékes új nyugdíjtörvényhez kapcsolódó javaslatokat. Az ülést alapvetően a nyugdíjak fenntarthatósága és a méltányosság témakörében tervezték, ám a tanácskozás végül ennél szélesebb témakört ölelt fel.

Stikel János, a somogyi nyugdíjasszövetség elnöke vetette fel, hogy foglalkozzanak a nyugdíjasok jelenlegi helyzetével is, illetve az elnök kezdeményezte az idősek otthona építési program felvételét is a javaslatok közé. Habár példaként más államok nyugdíjrendszeréről is szót ejtettek, de az állásfoglalás szerint az új törvénynek elsősorban a magyar sajátosságokhoz kell igazodnia.