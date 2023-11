Úgy tűnik, hogy ebből a szempontból a Balatonnál sokkal jobb gyereknek lenni, mint Ausztriában vagy Hollandiában.

Ebben a két országban már a mesék világa is a politika harctere, vannak olyan települések, ahol már a Mikulást is be akarják tiltani – nyilatkozták az "Egy csésze szeretet" elnevezésű kezdeményezés szervezői. Mint ismert, néhány napja egy ausztriai kisváros óvodájából tiltotta ki a Mikulást a helyi óvoda vezetője, Hollandiában pedig minden évben több ezer gyerek várja a télapó érkezését, ezt azonban sokan politikai célra használják fel.

Teával hoznak melegséget a szívekbe

Az "Egy csésze szeretet" elnevezésű akció szervezői az ilyen, a gyermekek mesevilágához nem illő viselkedések ellen is szeretnének tiltakozni azzal a kampánnyal, amelynek keretében most egy csésze teára vendégelik meg azokat a családokat, akik elhoznak egy általuk már elolvasott és már nem használt mesekönyvet az „Egy csésze szeretet” – központokba. Ezeket balatoni cukrászdákban, kalandparkokban, szállodákban alakították ki. A használt könyveket egy olyan Heves vármegyében található kistelepülésre szállítják, ahol nincs könyvesbolt, de a gyerekek ott is szívesen olvasnának meséket.

A Mikulás is tudja, a Balaton nem zárt be

A jótékonysági akcióhoz több turisztikai szervezet is csatlakozott, amelyek arra is fel szeretnék hívni a családok figyelmét, hogy a Balaton „nem zárt be” a nyári időszak elmúltával, számos program, egész évben nyitva tartó étterem és kávézó is várja az ide látogató turistákat decemberben is – nyilatkozta Éskovács Péter, az akció egyik szervezője.

Helyszínek, ahol várják a gyerekeket és szüleiket

December 1., 6., 9,. Toyee Kalandpark Siófok

December 1-9. Eleven cukrászda. Balatonkenese

December 9. Márton Cukrászda Balatonlelle

December 1-9. Móni Süti Cukrászda – Gyenesdiás

December 9. Füred Kapitány bázisa – Hotel Laroba, Alsóörs

Itt lesz a bringás Mikulás is!

Éskovács elmondta azt is, hogy a jótékonysági akció mellett, sok olyan sportos eseményt is szerveznek a régióban, amelyeken érdemes a szülőknek és a gyerekeknek is részt venni. Egyes településeken elképzelhető, hogy a rendezvények környékén megjelenik a bringás Mikulás, aki ajándékokkal kedveskedik majd a sportos gyerekeknek. Ebben az időszakban főként futóversenyeket szerveznek, de több eseményen a kisebbek futóbiciklivel, vagy akár kerékpárral is elindulhatnak. Ilyen például a siófoki és a balatonszárszói verseny, amelyekre már most is lehet jelentkezni.

Sportos események a Balatonnál, ahol a Mikulás is ott lesz:

December 2. Mikulás Regatta – Balatonlelle

December 2. Mikulás futás – Zánka

December 6. Jön a barlangi Mikulás – Lóczy Barlang (Balatonfüred)

December 9. Mikulás futás – Alsóörs

December 9. Télapó futás – Balatonszárszó

December 9. Hashtegg – Mikulás futás - Siófok