Csaknem 50 mázsa – két és három nyaras – pontyot halásztak le csütörtökön a kaposmérői halastóból. A halak egy részét a Desedába telepítik, de emellett Baranyába is útnak indítottak innen egy nagyobb szállítmányt.

– Megkegyelmezett az időjárás, a munkához ideálisak a feltételek, így megállás nélkül dolgozunk – mondta Pitz András vállalkozó, aki a nyolc tagú csapatot irányította. – Épp a 15. mérésnél tartunk, a ládában kereken 44 kiló ponty van.

Melles csizmába bújtak a halászok, a háló megfeszült, s egymás után pakolták a halakat. A keszegeken és pontyokon kívül süllőket is emeltek ki, és a tóparton felállított asztalon válogatták szét a zsákmányt. A halak egy részét Baranyába küldték, s egy szállítmányt a Desedába szántak. Kovács Gábor, a Kaposvári Sporthorgász Egyesület titkára lapunknak elmondta: a Magyar Országos Horgász Szövetség pályázati támogatásával, illetve önerőből valósítják meg a mostani haltelepítést.

– Novemberben összesen 7,5 mázsa két-, továbbá 6,5 mázsa három nyaras pontyot és 650 kiló süllőt telepítünk a Desedába – mondta Kovács Gábor. – A halászok csütörtökön csaknem 300 kiló két nyaras pontyot és ezen kívül 150 kiló süllőt szállítottak hozzánk. Nagyon fontos, hogy évről évre pótoljuk azt a halmennyiséget, amit a horgászok kifognak és hazavisznek.

A horgászegyesület képviselője elmondta: a mostani telepítés után nem lesz tilalom a Desedán, s a következő hetekben további 2-3 telepítést terveznek. A kaposmérői és az orci tavon kívül Szőlősgyörökből is vár egy-egy halszállítmányt a Kaposvári Sporthorgász Egyesület.



Süllőt is vesznek

– Baranyából csütörtökön két fordulóval négy tartályban 30 mázsa pontyot hoztunk el – mondta Gál László, a Kaposvári Húskombinát Sporthorgász Egyesület elnöke. – Ebben a mennyiségben kettő, illetve három nyaras hal is van, nagyjából két hét múlva pedig 50 kiló süllőt vásárolunk.

2024-ben az újabb haltelepítésen kívül a közösségi ház felújítására készülnek és legalább 500 méternyi utat kívánnak rendbe tenni.





Fotó: Lang R.