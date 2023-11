A felújítást a Magyar Falu Útfelújítási Program keretén belül a Magyar Közút Somogy Vármegyei Igazgatósága végezte el – mondta a pénteki útavatón Németh Zsolt, a Közút somogyi igazgatója.

Mivel a korábbi makadámburkolat megrepedezett, a szélei helyenként leszakadtak, ezért fontossá vált a felújítása. Hatméteres szélességben megerősítették a burkolatot, megszüntették a keréknyomvályúkat, s 4 centiméteres kopóréteggel és 3 centis kiegyenlítő réteggel fedték le a burkolatot. Tíz centiméter vastagságú padkát építettek mart aszfaltból, s kiépítették a vízelvezető árkokat is. Az útfelújítás teljes költsége meghaladta a 333 millió forintot.

Németh Zsolt arra kérte a Nagyatád–Tarany útszakasz használóit, hogy a kátyúk és repedések nélküli úton ne a sebesség fokozására törekedjenek, hanem a balesetmentes közlekedés legyen számukra a fontos. Szászfalvi László, a térség országgyűlési képviselője is a biztonságos közlekedésre buzdított. Kiemelte, hogy az új út még jobban összeköti a térségben élőket. Könnyebbé teszi az iskolába járást, a munkahelyek elérését, javítja az itt élők életkörülményeit, erősíti a település megtartóerejét.

Szekretár Pál polgármester megköszönte a tervezésben és a kivitelezésben részt vevők munkáját, s mindazoknak köszönetet mondott, akik valamilyen formában hozzájárultak ahhoz, hogy megépülhessen ez a korszerű út.

A beszédeket követően Sándor László plébános áldotta meg a most átadott utat, és kívánt mindenkinek balesetmentes közlekedést rajta.