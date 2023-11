– Szerintem pályaválasztásnál a nyílt napnak van a legjelentősebb hatása, erről nemrég egy tanulmányt is olvastam – hangsúlyozta Princz Zoltán, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) Móricz Zsigmond mezőgazdasági technikum és szakképző iskola igazgatója.

– Akik eljönnek az iskolánkba, láthatják a nálunk zajló munkát, a körülményeket és a tanárokon kívül felsős diákokkal is elbeszélgethetnek.

A kaposvári iskolába jelenleg 420 diák jár, folyamatosan jelen van a közösségi oldalakon. A Facebookon és az Instagramon kívül honlapjukon is beszámolnak a fontos tudnivalókról, újdonságokról, ám Princz Zoltán szerint a következő öt évben biztosan megtartják a hagyományos nyílt napokat. Úgy számolnak, hogy a nyílt napon részt vevők akár 30-40 százaléka jelentkezhet az iskolába.

Büttner Tamás, a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara (SKIK) alelnöke szerint a nyílt napok előnye a hatékonyság, a látogatók közvetlenül látják, hogy az adott vállalkozásnál milyen gépet, technológiát alkalmaznak.

A héten a Déli Agrárszakképzési Centrum Széchenyi Zsigmond mezőgazdasági technikum és szakképző iskoláról imázsfilmet is készítettek. Az alkotást várhatóan decemberben mutatják be a diákoknak és a szülőknek. Tóth Krisztina igazgató kiemelte: minden iskolai megmozdulásról beszámolnak interaktív közösségi csatornáikon, fontos, hogy a köztudatban legyenek. Ennek egyik döntő eleme a nyílt nap. Szerinte lényeges, hogy a leendő középiskolások közvetlen ismeretet, benyomást szerezzenek a tanintézményükről, különösen azok, akik kollégisták lesznek.

Kalauzt adnak a balatoni diákoknak

A Siófoki Szakképzési Centrum iskoláiban ősszel is javában zajlanak még a nyílt napok. Horváth Péter főigazgató szerint ezekre az alkalmakra továbbra is szükség van. Munkatársaik ezen kívül pályaválasztási szülői értekezleten vesznek részt, más téren is segítik az általános iskolásokat: digitális közösségi alkotóműhelybe várják őket, a különböző online megjelenések mellett a szakképzési centrum pályaválasztási kalauzt adott ki, amit a Siófoki Tankerület összes iskolájába eljuttattak.