Huszonöt baba született az elmúlt héten a Kaposi Mór Oktató Kórházban. Nem volt olyan nap, hogy a szülészeti osztály munkatársai ne segítettek volna legalább egy gyermeket a világra. A legtöbb újszülött november 8-án és 9-én, szerdán és csütörtökön született Kaposváron, ugyanis mindkét napon hét-hét baba sírt fel először a kaposvári kórházban.

A legkisebb méretekkel Kimberli Noémi született, ő 2200 grammal és 49 centiméterrel érkezett a világra. Míg a legnagyobb súlyú bébi Zalán volt, aki 3770 grammosan született meg és 56 centiméterrel.

A fiúk voltak a többségben az elmúlt héten, ugynis 15-en születtek, míg lányok 10-en.

Ismét válotazatos neveket választottak a szülők újszülött gyermekeiknek. Népszerű volt az ősi magyar eredetű Kenéz név, ugyanis két kisfiú is ezt kapta szüleitől, de három Zalán is született ezekben a napokban és a Csanád valamint Dániel nevek is népszerűek voltak. Egy kisbaba az angolos csengésű Ron nevet kapta. Külföldi eredetű nevekből nem volt hiány a lányoknál sem, hiszen született ezen a héten Natasa Auróra, Kimberli Noémi és Szófia Karina valamint Zelka nevű bébi is.