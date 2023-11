A fiatalokat Gyuricza Csaba, a MATE rektora köszöntötte a rendhagyó biológia órán. Aki elmondta: nem titkolt célja az intézménynek a tehetséges fiatalokat az agrárpályára terelni. A 2016-ban megnyitott központban világszínvonalú technológiával meg tudják valósítani a szakemberek a legmodernebb embriókutatásokat.

Az embriókutatásról hallhattak előadást a kaposvári Munkácsy Mihály Gimnázium végzős biológia-kémia szakos diákjai is. Fenyő Anna, mentőorvos szeretne lenni, de nagyon érdekli a tudományos munka is. – Egész fiatal korom óta kutatok és adok elő, részt vette már a MATE konferenciáin is, de a kutató gyerekek tudományos konferenciáján is. Nagyon érdekel ez a világ, mondta a tizenkettedikes diák.

Orvosi pályára készül osztálytársa Radnai Zsófi is. – Első helyen a Pécsi Orvostudományi Egyetemet célzom meg, másodiknak a budapesti Állatorvostudományi Egyetemet, árulta el az érettségi előtt álló fiatal. Hozzátette: az embriókutatásról szóló előadás nagyon tetszett neki. – Ez olyan érdekes volt, hogy igazán megfogott. Ráadásul már tanultunk a témáról az iskolában és itt most új, érdekes információkat hallottunk, tette hozzá.

– Ők már választottak, mert ezek a diákok a biológia és a kémia mellett tették le a voksukat, mondta lapunknak Keresztesné Földes Anita, pedagógus. Emelt szintű biológia képzésben vesznek részt és fontosnak tartjuk, hogy ne csak az általánosan ismert orvosi, gyógyszerészeti pályákat ismerjék a diákok, hanem megismerkedjenek a régióban is jelen levő alternatív lehetőségekkel: a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban, tette hozzá.

Mivel a 21. században egyre inkább felértékelődik az élelmiszer-biztonság, az élelmezés-egészségügy, valamint a magas minőségű élelmiszerek jelentősége, kiemelt szerepet kaphat a MATE Embrió-átültető Központja. A különböző modern technológiákkal a szakembereknek lehetősége van a legértékesebb donorállatok sokszorosítására. Az így megszületett egyedek adott esetben több tejet, húst tudnak majd termelni. De a központban zajló munka arra is alkalmas, hogy tovább népszerűsítse a modern agráriumot.

A rendhagyó biológia óra alkalmával elhangzott, hogy hasonló programokra a jövőben is lesz lehetőség. Ugyanis a MATE Kaposvári Campus az agrárpálya népszerűsítésére is fel kívánja használni, ezért azt szeretnék, ha a gimnáziumok és középiskolák diákjai számára a biológiai tanóra keretén belül bemutathatnák a központba zajló munkát.

A munkácsys diákok mellett a MATE fenntartásában lévő Móricz Zsigmond Mezőgazdasági Technikum számára is gyakorlati hely lehet.