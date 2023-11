Az egyetem dolgozói bemutatták az összes képzési területet a fiataloknak, akik a felvételi eljárás menetét is megismerhették. A nyílt napra egy terápiás kutya és gazdája is ellátogatott, hogy a tanulók testközelből is megismerjék az egyetem állatasszisztált pedagógiai képzését.

A 11. osztályos Steiner Joakim azért is vett részt az eseményen, mert még nem döntötte el, milyen irányba tanuljon tovább. Lapunknak elmondta, kedvenc tantárgyából történelemből a legjobb, de az irodalom is nagyon érdekli. – Elsősorban az emberek és a társaság alapján szeretnék majd felsőoktatási intézményt választani – mondta a gimnazista. – Romaként szeretnék kitörni és megmutatni a világnak, hogy vagyunk egy páran, akik nem oda tartozunk, mint ahova sorolnak minket – hangsúlyozta Steiner Joakim.

Egy másik 11. osztályos tanuló, Kovács Tünde érdeklődésünkre elmondta, azért is szeretne felsőoktatásban továbbtanulni, mert a családja sajnos eléggé aluliskolázott, általában csak az általános iskolát végezték el. – Szeretnék minél tovább tanulni és okosodni, valamint elsősorban magamnak bebizonyítani, hogy többre is képes vagyok – emelte ki a fiatal. – Azt gondolom példát kell mutatnom. Ha ezt én meg tudom csinálom romaként, akkor remélem, hogy legalább a falumban élő fiatalok is elindulnak majd ebbe az irányba – tette hozzá Kovács Tünde.

Csábító lehet a plusz ösztöndíj

Kovács Zoltán a MATE Szentandrássy István Egyetemi Roma Szakkollégiumának igazgatója a diákoknak mesélt a szakkollégiumi ösztöndíjrendszerről, mellyel – a tanulmányi ösztöndíjon felül – havonta 30-60 ezer forinthoz is hozzájuthatnak. Az igazgató lapunk kérdésére elmondta, a hátrányos helyzetű középiskolások körében a továbbtanulási készség és képesség alacsonyabb, ezért is tartják fontosnak azt, hogy minden évben meghívják a Gandhi Gimnázium tanulót egy nyílt napra. Kovács Zoltán arról is beszélt, a pécsi középiskolából szinte minden évben vesznek fel tanulókat. A roma szakkollégiumban jelenleg is vannak olyan hallgatók, akik korábban a Gandhi Gimnázium diákjai voltak és korábban részt vettek egy hasonló eseményen.