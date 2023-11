A sonline.hu népszerű podcast műsorának vendége a közelmúltban Kőszegi Laura ebtenyésztő, a Regia Lordale Airedale kennel alapítója és tulajdonosa volt. Egy igazán különleges fajtát, Airedale terriert tenyészt már több mint négy éve, és kiskutyáit országszerte keresik és elismerik. Több „airedit” adott már el Somogyban, és Kaposváron is. A beszélgetés természetesen a kutyák körül forgott. Az hamar kiderült, hogy Laurának az airedale terrierek tenyésztése nem csupán munka, sokkal inkább egy minden energiát megérő hivatás, talán kicsit szerelem is. Odaadó lelkesedéssel beszélt kutyáiról, a velük való törődés szükségességéről is. Laura megosztotta hallgatóinkkal azt is, hogyan vált belőle tenyésztő évekkel ezelőtt, és mennyi munka, tanulás van egy ilyen komoly döntés mögött. Szóba került az is műsorunkban, hogy mennyire igazságtalan a szaporítók léte mind a kutyákkal mind a gazdikkal szemben, hiszen az olcsó kutya sohasem véletlenül az. Garancia nincs, a kockázat viszont hatalmas.

Kőszegi Laura saját példáján keresztül mutatta be nekünk, mi mindent tesz meg azért, hogy egészséges kiskutyák születhessenek, és olyan kutyák nevelkedjenek a kölykökből, akik nem csupán a gazda kutyái lesznek, hanem hűséges és a végletekig szerethető társuk is.