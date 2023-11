Könnyebb látják el a gyerekeket

Benczéné Csorba Margit arról is beszélt lapuknak, a fejlesztő iskolában súlyosan sérült gyerekekkel foglalkoznak két csoportban. A súlyos értelmi fogyatékosságuk mellett, komoly mozgássérülésük, beszéd- és látásproblémáik is vannak, de olyan fiatalok is találhatók közöttük, akik egyáltalán nem beszélnek és nem is szobatiszták. – A gyerekeknek az ellátása általában nagyon komoly nehézségekbe is ütközik – mondta a főigazgató. – Főleg akkor, ha kerekesszékes fiatalokról van szó, és az épület nem akadálymentes. Ezért is van nagy jelentősége annak, hogy most egy olyan épületet alakítottak ki számukra, ami akadálymentes – tette hozzá Benczéné Csorba Margit. A fejlesztőiskolás gyerekek nappali ellátásban részesülnek, és vannak köztük kollégisták is.