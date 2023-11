Szita Károly, Kaposvár polgármestere a buszok átadásakor arról beszélt, hogy óriási jelentősége van a távolsági buszoknak Kaposváron. A vármegyeszékhelyen jelenleg mintegy 60 ezren élnek, de napközben körülbelül kétszerannyian tartózkodnak a városban. – Legújabb felmérésünk alapján a Kaposváron dolgozók 56 százaléka a város környékéről érkezik – emelte ki Szita Károly.

– Az általános és középiskolás diákok többsége is a város környékén él, de Kaposvárra jár valamelyik oktatási intézménybe. Nem mindegy, hogy az emberek mivel közlekednek és hogyan tudnak bejutni a munkahelyre, az óvodákba, az iskolákba, a bevásárlóközpontokba – tette hozzá. Szita Károly arról is beszélt, hogy a Modern városok program keretében 199 milliárd forintot kapott a város az elmúlt nyolc évben. Ebből tíz beruházási célt tűztek ki, melyből nyolc már megvalósult, kettő pedig folyamatban van. Szita Károly kiemelte, a fejlesztések között gazdaságot erősítő és közlekedést segítők is szerepeltek.

A Somogy vármegyébe érkező 22 autóbusz közül 10 darab a kaposvári telephely állományába kerül és a Gálosfa–Kaposvár, Kaposvár–Kercseliget, Kaposvár–Újvárfalva, Nadalos–Kaposvár, Kaposvár–Csombárd, Kaposvár–Bőszénfa, Kaposvár–Rinyakovácsi, Kaposvár–Bodrog, Edde–Kaposvár, Kaposvár–Pécs, Kaposvár–Magyaregres, Kaposvár–Osztopán, Kaposvár–Kisasszond, Igal–Gölle–Kaposvár, Kaposvár–Zimány, Kaposvár–Inámpuszta, Kaposvár–Somogygeszti, Balatonboglár–Kaposvár, Öreglak–Marcali, Balatonboglár–Gyugy, Balatonboglár–Ordacsehi, Lengyeltóti–Hács, Öreglak–Marcali, Marcali–Kisperjés, Marcali–Kürtöspuszta, Bánya–Kaposvár, Kaposvár–Somogygeszti–Ecseny, Kaposvár–Nagybajom, Kaposvár–Somogysárd, Kaposvár–Kadarkút–Visnye, Zimány–Kaposvár, Kaposvár–Dombóvár, Kaposvár–Igal–Gadács vonalakon szállítja az utasokat.