– Szeretettel hoztuk el önöknek a húsban gazdag gulyáslevest, reméljük mindenkinek jól esik a finom étel – mondta a hajléktalanoknak Krista Ágnes, az Első Kaposvári Lions Club elnöke, majd elkezdték osztani a rászorulóknak az egytálételt, amely mellé friss fehér kenyér is járt. Krista Ágnes az eseményen elmondta, fontos adni azoknak az embereknek, akik jelenleg nehéz élethelyzetben vannak, ezért is szervezik meg minden évben a gulyáspartit.

Az étel a kaposvári Tenisz Club Panzió és Étteremben készült. A vendéglátóhely tulajdonosa Járfás Rózsa, aki tagja is a jótékony közösségnek lapunknak elmondta, tíz kilogramm színhúsból, öt kilogramm kolbászból és húsz kiló krumpliból készítették el a gulyáslevest, melybe kézzel gyúrt csipetke is került.

Fotók: Muzslay Péter

– Jó sűrűre főztük és törekedtünk arra, hogy a házi ízek megjelenjenek az ételben – hangsúlyozta Járfás Rózsa. – Desszerttel is készültünk. Mindenkinek jutott néhány szem szaloncukor. Abban bízunk, hogy ez a szerény ajándék mindenkinek felmelegítette a testét és a lelkét – tette hozzá az étterem tulajdonosa.

Nagy Bernadett Beáta, a „Nyitott Kapu” Hajléktalan Gondozási Központ intézményvezetője az eseményen elmondta, naponta háromszor kapnak ételt a hajléktalanoknak. Az adventi időszakban azonban fontos, hogy amennyire csak lehet a családias légkört biztosítsanak számukra, melyhez a házias ízek is hozzájárulnak már sokadik éve. Nagy Bernadett Beáta arról is beszélt, ahogyan csökken a kinti hőmérséklet, úgy egyre többen térnek be a szállóra. Az elmúlt éjszaka 82-en kerestek menedéket az intézményben. Hozzátette, naponta keresik fel őket és kérnek segítséget azok, akiknek lakhatási problémájuk van, vagy otthonukban nem tudnak fűteni.