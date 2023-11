A megállapodást Miseta Attila professzor, a PTE rektora, Botz Lajos professzor, a PTE Klinikai Vizsgálatok Koordinációs Központjának igazgatója, dr. Isabel Marieluise Gruber, az MSD magyarországi ügyvezetője, valamint dr. Barótfi Szabolcs, az MSD klinikai kutatási igazgatója írta alá.

„Nemzetgazdasági súlyával összhangban a PTE is évek óta kiemelt területként kezeli ezt a témát” – hangsúlyozta az aláírás kapcsán Miseta Attila rektor. “Ezt bizonyítja az is, hogy az egyetem egyik legjelentősebb saját K+F+I bevételét képezik ezek a vizsgálatok, amelyek döntően a Klinikai Központ klinikáin folynak. Ezért alakította ki már 2009-ben az egyetem az ezt a területet koordináló, közvetlen egyetemi vezetés alá rendelt központot. Ez mára transzparens, nemzetközileg is elfogadott minőségbiztosítással támogatott lebonyolítást biztosít a jelenleg is futó 270 ilyen klinikai vizsgálatra.”

„A PTE Klinikai Központ vezetése elkötelezetten támogatja a klinikai kutatások lefolytatását, amelyhez minden rendelkezésére álló eszközzel igyekszik biztosítani a megfelelő környezetet. A Klinikai Központ az érintett szervezeti egységekkel karöltve aktívan részt vesz a vizsgálatok hatékonyságának növelésére vonatkozó stratégiák kialakításában, és törekvése, hogy továbbra is megteremtse annak lehetőségét, hogy az általa biztosított magas szintű egészségügyi ellátás mellett a betegek nemzetközi színvonalú klinikai vizsgálatokban is részt vehessenek” - emelte ki az együttműködés kapcsán Sebestyén Andor, a Klinikai Központ elnöke.

Botz Lajos professzor hozzátette: “A PTE rendkívül fontosnak tekinti a gyógyszerfejlesztők és gyártók által indított klinikai vizsgálatokba történő bekapcsolódását, mivel ezek olyan célorientált kutatások, amelyeknek elsődleges célja a konkrét betegellátási problémák eredményesebb megoldása. A klinikai vizsgálatok egy nemzetközi színvonalú ellátási protokoll szerint, szigorú etikai normák mellett történnek, amely egyaránt szolgálja az ellátott betegek érdekeit, gyakran ezzel juttatva őket a legújabb készítményekhez, ugyanakkor előnyös a gyógyító team számára is, mivel megismerteti őket a legújabb fejlesztési célokkal és eredményekkel, ellátási metodikákkal, gyógyszerekkel. A PTE célja, hogy a klinikai vizsgálatok kiemelt iparági szereplőivel olyan együttműködési megállapodásokat kössön, amely hozzájárul ahhoz, hogy gyorsabban és hatékonyabban tudjon bekapcsolódni ezekbe a vizsgálatokba. Ezt fogja segíteni ez a most megkötött megállapodás is. – mondta az aláírás kapcsán Botz Lajos professzor.

„A Pécsi Tudományegyetemmel, ahol 26 aktív klinikai vizsgálatot szponzorálunk, régóta sikeres munkakapcsolatot ápolunk – mondta dr. Barótfi Szabolcs, az MSD magyarországi klinikai kutatási igazgatója. – Ezekben jelenleg 60 beteg vesz részt, akik 73%-a valamilyen onkológiai betegséggel kapcsolatos kutatásban érintett. A többiek egyéb témákban folyó vizsgálatokba vannak bevonva;

nagy betegszámú kutatásunk zajlik pl. szív- és érrendszeri területen. Fókuszálunk továbbá a gyermekkori diabéteszre is, hogy a felnőtteknél már használt diabétesz készítmény minél hamarabb a gyerekeknél is alkalmazható legyen. Adott a lehetőség a terápiás területek további szélesítésére is, hiszen Pécsen a közvetlen törzskönyvezés előtti, fázis 3 vizsgálatok mellett a korai fázisú klinikai vizsgálatok elvégzésére is van mód. A vizsgálatok gyors és hatékony elindítását és folyamatos felügyeletét a PTE régóta működő, az elsők közt alapított Klinikai Kutatási Koordinációs Központja magas színvonalon biztosítja. A klinikai vizsgálatok minőségét nagyban befolyásolja, hogy a vizsgálatok adminisztratív támogatását az Egyetem saját, jól képzett klinikai kutatási koordinátorai végzik. Kiemelkedő továbbá, hogy itt a klinikai vizsgálatok szerződéskötésének ideje már most is a globális és az európai átlag alatti, és ennek további rövidülését is várhatjuk. Ezzel biztosítható, hogy minél több beteg minél hamarabb juthasson hozzá olyan készítményekhez, amelyek elősegíthetik a gyógyulásukat.”

Dr. Isabel Marieluise Gruber, az MSD magyarországi ügyvezetője hozzátette: „A most aláírt együttműködés szakmai tanácsadás és képzés mellett elsőbbségi hozzáférést is biztosít az innovatív klinikai technológiákhoz, és a legkorszerűbb terápiák szabályozott körülmények közötti elérhetővé tételével szolgálja a betegek érdekeit. Az MSD klinikai vizsgálati együttműködéseinek újabb fontos állomása a Pécsi Tudományegyetemmel még magasabb szintre emelt kutatási program, melynek további lépése lehet az adattudománnyal kapcsolatos kompetencia felhasználása a klinikai vizsgálatokban.”

Az MSD jelenleg országszerte 1100 beteg önkéntes szerepvállalásával 78, szigorú etikai és hatósági normák által szabályozott klinikai vizsgálatot folytat. Innovatív gyógyszercégként Magyarországon évente nagyjából 3 milliárd forintot költ klinikai vizsgálatokra, melynek egyharmadát gyógyszer formájában biztosítja, ily módon közel egymilliárd forinttal tehermentesíti a gyógyszerkasszát. Globálisan éves bevételének több, mint negyedét fordítja kutatás-fejlesztésre, Magyarországon pedig a gyógyszeripari cégek közül a klinikai kutatások legjelentősebb szereplője.

